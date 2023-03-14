Рогов заявил о переброске Украиной боевой авиации в Запорожскую область

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Украина начала переброску на запорожское направление боевой авиации, сообщил «РИА Новости» член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Он уточнил, что речь идет о советских истребителях и вертолетах, неофициально переданных Киеву бывшими странами Организации Варшавского договора (туда входили СССР, Болгария, Венгрия, Албания, Чехословакия, Румыния, Польша и ГДР), а также вывезенных в свое время американскими военными из Афганистана.

В начале марта Рогов предупреждал, что Украина создает ударную группировку для наступления на подконтрольную российским войскам часть Запорожской области. Основные резервы украинская сторона сосредоточила в Днепропетровской области, отдельные подразделения находятся на подконтрольной Киеву части Запорожской области, уточнял он. По мнению Рогова, целью ВСУ является выход к побережью Азовского моря.

Через несколько дней врио главы региона Евгений Балицкий сообщил, что украинские власти собрали в районе поселка Пришиб на территории области около 40 тыс. военных. Рогов считает, что наступление в Запорожской области может стать фатальным для ВСУ и «всего киевского режима».