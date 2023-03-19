МакSим извинилась за срыв концерта в Сочи

Певица МакSим (Марина Абросимова) (Фото: Артём Геодакян / ТАСС)

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) извинилась за срыв своего концерта, который проходил накануне в Сочи. Свое обращение артистка опубликовала в телеграм-канале.

«Мне нелегко писать этот текст, но я искренне прошу прощения у всех, кого вчера подвела, — у тех, кто готовил концерт, у своей команды, и самое главное — у вас, мои любимые зрители», — написала она.

МакSим пояснила, что у нее поднялось давление, закружилась голова и пропал голос, поэтому она была вынуждена прервать выступление. Артистка заверила, что всегда старается «выкладываться на сцене по полной» и отметила, что никто не застрахован от неожиданностей.

В ночь на 19 марта пресс-секретарь МакSим Яна Богушевская сообщила, что певице стало плохо во время концерта в Сочи. Концерт проходил в «Роза холле», из-за ухудшения ее самочувствия он был остановлен. MaкSим передала микрофон звукорежиссеру и покинула сцену.

Билеты на прерванное мероприятие можно будет вернуть в месте приобретения, пообещали представители артистки. Они уточнили, что все запланированные в рамках тура концерты должны состояться.

В июне 2021 года МакSим попала в больницу с 40-процентным поражением легких. Все ПЦР-тесты артистки на COVID были отрицательными. Медики ввели Абросимову в искусственную кому и подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.

В августе состояние певицы улучшилось, тогда врачи вывели ее из комы. Спустя четверо суток она полностью вернулась в сознание и начала отвечать на вопросы медиков. Впервые на связь с поклонниками артистка вышла 9 августа, еще через четыре дня певицу выписали из больницы.

Артистка вновь стала давать концерты, однако некоторые из них отменяли из-за ухудшения ее самочувствия. Осенью 2022 года не состоялись мероприятия в Вологде и Нижнем Новгороде. После концерта в Череповце 20 ноября МакSим вновь стало плохо: у нее закружилась голова, поднялось давление. Врачи рекомендовали МакSим пройти дополнительный курс лечения и восстановительных процедур.