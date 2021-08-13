Певицу МакSим выпишут из больницы

Марина Абросимова (МакSим) (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Певицу Марину Абросимову, известную под псевдонимом МакSим, сегодня выпишут из больницы, сообщила РБК ее пиар-менеджер Яна Богушевская. Более месяца артистка провела в коме из-за осложнений от пневмонии.

«Она продолжит лечение на дому с профессиональной помощью. Она приняла такое решение самостоятельно, потому что очень хочет увидеть своих дочерей, быть рядом с ними. Боялась, что у нее не будет такой возможности», — пояснила Богушевская.

При этом после болезни певица все еще ослаблена. «Она ходит с трудом, у нее сильные головокружения», — рассказала представитель МакSим. Через 20 дней артистке предстоит процедура снятия швов, которые остались после трубок от искусственной вентиляции легких.

В середине июня 38-летнюю певицу госпитализировали с пневмонией. Анализы показывали поражение легких на 40%, но результаты ее тестов на коронавирусную инфекцию были отрицательными. Спустя несколько дней врачи подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и ввели в медикаментозную кому. Она пролежала в бессознательном состоянии более месяца.