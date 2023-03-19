Певице МакSим стало плохо во время концерта в Сочи

Певице МакSим (Марине Абросимовой) стало плохо во время концерта в Сочи, ей оказывают помощь врачи, сообщила «РИА Новости» ее пресс-секретарь Яна Богушевская.

Концерт в рамках тура певицы «Я буду жить» проходил в «Роза холле». Директор МакSим Павел Назаров подчеркнул, что выступление было подготовлено должным образом. Из-за ухудшения самочувствия певицы концерт остановили.

Все билеты можно вернуть в месте приобретения, сообщил представители артистки. По их словам, следующие концерты тура состоятся.

Осенью прошлого года выступление МакSим из-за ухудшения ее состояния отменили в Нижнем Новгороде и Вологде. Как рассказывал менеджмент певицы, ей также становилось плохо после выступления в Череповце 20 ноября: у нее кружилась голова, поднялось давление, ей оказали помощь медики. Врачи рекомендовали МакSим пройти дополнительный курс лечения и восстановительных процедур.

В июне 2021 года МакSим попала в больницу в 40-процентным поражением легких. Все ПЦР-тесты артистки на COVID были отрицательными. Медики ввели МакSим в искусственную кому и подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.

В августе состояние певицы улучшилось, тогда врачи вывели ее из комы. Спустя четверо суток она полностью вернулась в сознание и начала отвечать на вопросы медиков. Впервые на связь с поклонниками артистка вышла 9 августа, еще через четыре дня певицу выписали из больницы.

Артистка рассказывала, что понимала, что близка к смерти, но оставалась спокойна. Своих лечащих врачей певица поблагодарила за профессионализм, а поклонников — за поддержку.