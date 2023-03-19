Певице МакSим стало плохо во время концерта

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 марта
EUR ЦБ: 81,46 (+0,32) Инвестиции, 17 мар, 17:08 Курс доллара на 18 марта
USD ЦБ: 76,6 (+0,19) Инвестиции, 17 мар, 17:08
Медведев продлил победную серию и вышел в финал четвертого турнира подряд Спорт, 01:39
Вучич заявил о достижении соглашения по нескольким пунктам с Косово Политика, 01:24
Суд в Пакистане отменил ордер на арест экс-премьера Имрана Хана Политика, 01:11
Работу Керченской паромной переправы приостановили из-за непогоды Общество, 00:48
Митрополит ПЦУ назвал условие служения монахов в Киево-Печерской лавре Политика, 00:25
Певице МакSим стало плохо во время концерта Общество, 00:12
Дело Фишера: как советской милиции удавалось находить опасных маньяков РБК и more.tv, 18 мар, 23:45
Харизма: как ее развивать и располагать к себе людей
На интенсиве РБК Pro за 5 дней вы научитесь поддерживать любой разговор и вызывать симпатию даже у тех, кто вам не нравится
Прокачать навык
В Британии владельца обязали восстановить снесенный исторический паб Общество, 18 мар, 23:21
Bloomberg узнал о мешках с камнями вместо никеля на складе LME Финансы, 18 мар, 23:09
Как в России отметили девятую годовщину присоединения Крыма. Фотографии Общество, 18 мар, 22:57 
SCMP сообщила о схеме мошенничества с билетами в «Диснейленд» в Китае Общество, 18 мар, 22:53
Умер режиссер-постановщик конкурса «Мисс Россия» Николай Затылкин Общество, 18 мар, 22:07
Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Эквадоре Политика, 18 мар, 21:55
Как понять, насколько загружен ребенок в школе Специальный проект, 18 мар, 21:33
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Общество ,  
0 

Певице МакSим стало плохо во время концерта

Певице МакSим стало плохо во время концерта в Сочи

Певице МакSим (Марине Абросимовой) стало плохо во время концерта в Сочи, ей оказывают помощь врачи, сообщила «РИА Новости» ее пресс-секретарь Яна Богушевская.

Концерт в рамках тура певицы «Я буду жить» проходил в «Роза холле». Директор МакSим Павел Назаров подчеркнул, что выступление было подготовлено должным образом. Из-за ухудшения самочувствия певицы концерт остановили.

Все билеты можно вернуть в месте приобретения, сообщил представители артистки. По их словам, следующие концерты тура состоятся.

Осенью прошлого года выступление МакSим из-за ухудшения ее состояния отменили в Нижнем Новгороде и Вологде. Как рассказывал менеджмент певицы, ей также становилось плохо после выступления в Череповце 20 ноября: у нее кружилась голова, поднялось давление, ей оказали помощь медики. Врачи рекомендовали МакSим пройти дополнительный курс лечения и восстановительных процедур.

В июне 2021 года МакSим попала в больницу в 40-процентным поражением легких. Все ПЦР-тесты артистки на COVID были отрицательными. Медики ввели МакSим в искусственную кому и подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.

В августе состояние певицы улучшилось, тогда врачи вывели ее из комы. Спустя четверо суток она полностью вернулась в сознание и начала отвечать на вопросы медиков. Впервые на связь с поклонниками артистка вышла 9 августа, еще через четыре дня певицу выписали из больницы.

Читайте на РБК Pro
Чистая прибыль «Тинькофф» просела на 67%. Есть ли надежда на рост
Уменьшает мозг и сокращает жизнь: почему одиночество опаснее, чем кажется
Как россиянам получить юридическую помощь в ЕС в условиях санкций
«Сегодня продаем диваны, завтра — ювелирку»: кто выживает на Ozon и WB

Артистка рассказывала, что понимала, что близка к смерти, но оставалась спокойна. Своих лечащих врачей певица поблагодарила за профессионализм, а поклонников — за поддержку. 

Теги
МакSим концерты Сочи
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
МакSим впервые появилась на публике после выписки из больницы
Общество
«Знаешь ли ты»: что известно об улучшении состояния певицы МакSим
Технологии и медиа
Представительница МакSим сообщила о тяжелом состоянии певицы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter