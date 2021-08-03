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Менеджер МакSим сообщила о возвращении певицы в «ясное сознание»

МакSим (Марина Абросимова)
МакSим (Марина Абросимова) (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Состояние певицы Марины Абросимовой, известной под псевдонимом МакSим, улучшилось, врачи вывели ее из медицинской комы, сообщила ее менеджер Маргарита Соколова, передает ТАСС.

«Марина в сознании, пришла в себя <...> Человек в четком, ясном сознании», — сказала она. Соколова также добавила, что МакSим отвечает на вопросы врачей.

Позднее пиар-менеджер певицы Яна Богушевская подтвердила РБК эту информацию. «Марина дышит самостоятельно, с аппарата сняли, легкие восстанавливаются», — сообщила она.

Представительница МакSим опровергла сообщения о сепсисе у певицы
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Марина Абросимова (МакSим)

38-летнюю певицу МакSим госпитализировали в середине июня с подозрением на COVID-19 с поражением 40% легких, однако ПЦР-тесты не выявили коронавирус. Певицу ввели в медикаментозный сон 19 июня, ее также подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Соколова 23 июля говорила об улучшении состояния певицы, а спустя три дня сообщила, что врачи периодически выводят МакSим из комы, регулируя дозировку препарата, хотя от аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) пока не отключают. В частности, по ее словам, из состояния искусственного сна певицу выводили для того, чтобы провести обряд причастия. «Тихонько-тихонько движется к улучшению», — говорила тогда менеджер певицы.

28 июля Богушевская также говорила, что состояние Абросимовой медленно улучшается.

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