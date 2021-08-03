Менеджер МакSим сообщила о возвращении певицы в «ясное сознание»
Состояние певицы Марины Абросимовой, известной под псевдонимом МакSим, улучшилось, врачи вывели ее из медицинской комы, сообщила ее менеджер Маргарита Соколова, передает ТАСС.
«Марина в сознании, пришла в себя <...> Человек в четком, ясном сознании», — сказала она. Соколова также добавила, что МакSим отвечает на вопросы врачей.
Позднее пиар-менеджер певицы Яна Богушевская подтвердила РБК эту информацию. «Марина дышит самостоятельно, с аппарата сняли, легкие восстанавливаются», — сообщила она.
38-летнюю певицу МакSим госпитализировали в середине июня с подозрением на COVID-19 с поражением 40% легких, однако ПЦР-тесты не выявили коронавирус. Певицу ввели в медикаментозный сон 19 июня, ее также подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).