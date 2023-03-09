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Резников заявил о потребности Киева в миллионе боеприпасов

Глава Минобороны Украины Резников: ВСУ нужен миллион боеприпасов
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил потратить €1 млрд на поставку боеприпасов из запасов и еще столько же на закупку снарядов. Глава Минобороны Украины заявил, что Киеву нужно еще больше
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Украине нужно больше боеприпасов, чем ЕС готов предложить, заявил министр обороны Алексей Резников. Об этом он сказал накануне перед началом неформальной встречи министров обороны стран ЕС в Стокгольме, его слова приводит Bloomberg.

По его словам, предложения Евросоюза на €1 млрд для закупки снарядов недостаточно. «Нам нужен один миллион снарядов, и это будет стоить примерно €4 млрд», — сказал Резников. «Нам нужно больше», — добавил он.

В первую очередь Киев нуждается в системах ПВО и 1 млн снарядов для 155-миллиметровой артиллерии, сказал глава Минобороны, уточняет «Укринформ».

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил потратить €1 млрд на немедленную поставку боеприпасов из существующих запасов и еще столько же на совместную закупку дополнительных снарядов. Средства для Украины выделят из Европейского фонда мира.

В начале февраля в офисе украинского президента заявили, что у военных осталось «почти ноль боеприпасов». В начале марта Еврокомиссия, как писал Der Spiegel, разработала трехэтапный план, который предусматривает увеличение поставок снарядов на Украину. Первый этап включает немедленную отправку боеприпасов из запасов, второй — закупку совместно со всеми странами ЕС, третий — увеличение европейских мощностей по производству снарядов.

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Теги
Елена Чернышова
Алексей Резников Минобороны Украины боеприпасы ЕС
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