Боррель заявил о готовности ЕС выделить €1 млрд на боеприпасы для Киева

На первом этапе ЕС готов выделить €1 млрд на поставки боеприпасов Киеву. На втором этапе это тоже будет «значимая сумма», заверил Боррель

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ЕС готов выделить €1 млрд из Европейского фонда мира на срочные поставки боеприпасов Киеву. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Он подчеркнул, что речь идет о первом этапе поставок. Боррель не стал приводить сумму для второго этапа, но заверил, что это тоже «значимая цифра».

«Помните, что Европейский фонд мира оплачивает 60% [расходов государств-членов]. Остальные 40% должны находиться в ведении государства-члена. Итак, если [для] €1 млрд — это 60% или если [для] €2 млрд — это 60% [расходов], вы можете посчитать, это недалеко от €4 млрд», — отметил он.

Так глава евродипломатии ответил на вопрос, согласно ли руководство ЕС с предложением Эстонии инвестировать около €4 млрд ($4,3 млрд) в совместные закупки патронов для Украины.

Эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу 21 февраля заявил, что Украина остро нуждается в поставках вооружений и боеприпасов из Европы. Таллин предложил направить ВСУ миллион артиллерийских снарядов за полгода.

На производство такого количества боеприпасов при текущих возможностях ЕС потребовалось бы четыре года, поэтому Рейнсалу призвал значительно повысить мощность производства.

По его словам, победа Киева может быть гарантирована лишь быстрыми действиями со стороны западных стран.

По данным Bloomberg, Эстония предложила инвестировать около €4 млрд ($4,3 млрд) в совместные закупки патронов, окончательное решение примут только на встрече лидеров в марте. Несколько стран ЕС уже поддержали инициативу Эстонии, в том числе Румыния и Нидерланды.

Власти Украины говорили, что расход боеприпасов сильно возрос из-за интенсивности боев, их уже «почти ноль». Россия критикует поставки вооружений с Запада для Украины, настаивая, что такие действия не помешают добиться намеченных целей, но затянут конфликт.