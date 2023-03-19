Путин описал действия ВСУ фразой «нормальные люди так не делают

Путин о действиях ВСУ в Мариуполе: нормальные люди так не делают

Президент Владимир Путин охарактеризовал фразой «нормальные люди так не делают» действия Вооруженных сил Украины, заминировавших больничные объекты в Мариуполе.

Об этом президенту рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин, сопровождавший его во время рабочей поездки по городу, передает ТАСС. «Все медицинские приборы и оборудование — все было заминировано», — заявил Хуснуллин. Он добавил, что посещал больницу ранее и своими глазами видел, как беженцы жили в соседних помещениях и как проходили медицинские операции.

Во время поездки Хуснуллин сообщил Путину, что власти города собираются сохранить облик центра при восстановлении. По его словам, восстановительные работы фасадной части зданий в центре Мариуполя планируют завершить к концу этого года. Также он сказал, что после благоустройства в город стали возвращаться жители.

19 марта Путин совершил поездку в Мариуполь. В ходе визита он осмотрел ряд объектов города и пообщался с местными жителями.

Мариуполь находится в Донецкой народной республике, вошедшей в состав России в сентябре 2022 года, как и Луганская народная республика, Херсонская и Запорожская области. В ноябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Путин посетит Донбасс, «когда придет время».