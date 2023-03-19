Назарбаев впервые после операции на сердце появился на публике

Назарбаев пришел проголосовать на выборах в мажилис Казахстана после операции на сердце

Нурсултан Назарбаев (Фото: Ye Pingfan / XinHua / Global Look Press)

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пришел проголосовать на выборах в мажилис в театре «Астана Опера», сообщает Zakon.kz. Это первое появление экс-президента на публике после того, как ему провели операцию на сердце.

Утром 20 января экс-глава казахстанского телеканала «Хабар» Александр Аксютиц сообщил, что 82-летний Назарбаев госпитализирован. Его пресс-секретарь Айдос Укибай рассказал, что бывшему президенту провели операцию, угрозы жизни нет. Кардиохирург Юрий Пя уточнил, что Назарбаеву проводили не операцию, а «лечебно-диагностическую процедуру». Она длилась 2,5 часа и, по словам Пя, врачам «есть, чем гордиться». 24 января Назарбаева выписали из клиники.

Назарбаев возглавлял Казахстан 28 лет, он ушел в отставку в марте 2019 года.

Внеочередные выборы в нижнюю палату парламента и маслихаты (региональные парламенты) в Казахстане проходят 19 марта. В мажилис будут избраны 98 депутатов — 69 по партспискам и 29 одномандатников (по одному человеку от каждого из 29 округов страны). От округов выдвинуты 435 кандидатов, 359 из них — самовыдвиженцы, которые ни к какой партии не принадлежат. Маслихатов в Казахстане 223, за 3415 мандатов в них борются 10 288 кандидатов.