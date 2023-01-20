Назарбаев попал в больницу

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 74,41 (-0,18) Инвестиции, 19 янв, 16:20
Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 68,85 (-0,03) Инвестиции, 19 янв, 16:20
Как бизнесу возить грузы в городе: 5 фактов, которые вас удивят РБК и Газ, 11:03
Тактильность, духовность и красный унитаз: тренды в отделке жилья — 2023 Недвижимость, 11:00
Лекарства нужны всем: как выбрать фармацевтический проект для инвестиций Pro, 11:00
Суд решил проверить вменяемость пенсионерки из дела о рекордной взятке Политика, 10:57
Москвичей предупредили о похолодании и повышении атмосферного давления Life, 10:49
В ПСБ спрогнозировали рост курса доллара до ₽75–80 к концу года Инвестиции, 10:49
Военная операция на Украине. Главное Политика, 10:47
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Россиянина удалили до конца матча НХЛ за грубый фол. Видео Спорт, 10:46
Германия объяснила нежелание отправлять танки на Украину Политика, 10:44
У российской «дочки» Nestle сменился гендиректор Бизнес, 10:40
Бизнесмен на суде обвинил ФИФА в «открытости для получения взяток» Спорт, 10:39
Результаты ошеломительные: технологические прорывы и тренды 2022 года РБК и Omoda, 10:36
«Газпром» сократил транзит газа через Украину Бизнес, 10:29
Болельщики раскупили все джерси российского хоккеиста после ЛГБТ-скандала Спорт, 10:21
Политика ,  
0 

Назарбаев попал в больницу

Казахские журналисты сообщили о госпитализации экс-президента Нурсултана Назарбаева
Жизни первого президента Казахстана ничего не угрожает, он перенес хирургическое вмешательство на сердце в национальном кардиохирургическом центре, сообщил представитель Назарбаева
Нурсултан Назарбаев
Нурсултан Назарбаев (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев госпитализирован, сообщили со ссылкой на источники экс-глава телеканала «Хабар» Александр Аксютиц и журналистка Динара Сатжан, работавшая ранее на госканал Qazaqstan. Они написали об этом в Facebook (владелец соцсети Meta Platforms признана в России экстремистской и запрещена).

Аксютиц пишет, что Назарбаев находится в одной из астанинских больниц, там ему проводят комплексное обследование сердца, а врачи не исключают, что потребуется операция.

Сатжан затем написала, что «все норм», хирургическое вмешательство является плановым. Жизни Назарбаева ничего не угрожает, отметила она Orda.kz.

«Операция прошла успешно. Угрозы жизни первого президента нет. Сейчас он находится под наблюдением. Операция проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре», — рассказал затем пресс-секретарь первого президента Айдос Укибай.

Назарбаеву 82 года.

Назарбаев возглавлял Казахстан более 30 лет, он ушел в отставку в марте 2019 года. После ухода с поста он сохранил некоторые привилегии, оставшись обладателем статуса первого президента и лидера нации (елбасы), они были закреплены в конституционном законе. Позднее в документ вносились поправки, усиливающие влияние Назарбаева. Среди прочего действующие власти обязывались согласовывать с ним основные направления внутренней и внешней политики Казахстана, а в 2018 году за первым президентом закрепили пожизненное право возглавлять Совет безопасности республики.

Читайте на РБК Pro
Почему есть мясо — нормально: шесть научно обоснованных причин
С какими сложностями сталкиваются инвесторы при покупке алмазов в России
К увольнениям приготовиться: что в 2023 году ждет рынок труда в ИТ-сфере
Китайская империя: как загадочные владельцы Shein заработали $40 млрд

Однако новая Конституция республики, положения которой были разработаны после беспорядков начала 2022 года и которые вступили в силу в июне, предусматривала лишение Назарбаева привилегий. В середине января этого года Конституционный суд утвердил лишение его статуса елбасы.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Нурсултан Назарбаев Казахстан госпитализация
Материалы по теме
Парламент признал утратившим силу давший Назарбаеву статус елбасы закон
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter