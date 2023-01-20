Назарбаев попал в больницу

Жизни первого президента Казахстана ничего не угрожает, он перенес хирургическое вмешательство на сердце в национальном кардиохирургическом центре, сообщил представитель Назарбаева

Нурсултан Назарбаев (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев госпитализирован, сообщили со ссылкой на источники экс-глава телеканала «Хабар» Александр Аксютиц и журналистка Динара Сатжан, работавшая ранее на госканал Qazaqstan. Они написали об этом в Facebook (владелец соцсети Meta Platforms признана в России экстремистской и запрещена).

Аксютиц пишет, что Назарбаев находится в одной из астанинских больниц, там ему проводят комплексное обследование сердца, а врачи не исключают, что потребуется операция.

Сатжан затем написала, что «все норм», хирургическое вмешательство является плановым. Жизни Назарбаева ничего не угрожает, отметила она Orda.kz.

«Операция прошла успешно. Угрозы жизни первого президента нет. Сейчас он находится под наблюдением. Операция проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре», — рассказал затем пресс-секретарь первого президента Айдос Укибай.

Назарбаеву 82 года.

Назарбаев возглавлял Казахстан более 30 лет, он ушел в отставку в марте 2019 года. После ухода с поста он сохранил некоторые привилегии, оставшись обладателем статуса первого президента и лидера нации (елбасы), они были закреплены в конституционном законе. Позднее в документ вносились поправки, усиливающие влияние Назарбаева. Среди прочего действующие власти обязывались согласовывать с ним основные направления внутренней и внешней политики Казахстана, а в 2018 году за первым президентом закрепили пожизненное право возглавлять Совет безопасности республики.

Однако новая Конституция республики, положения которой были разработаны после беспорядков начала 2022 года и которые вступили в силу в июне, предусматривала лишение Назарбаева привилегий. В середине января этого года Конституционный суд утвердил лишение его статуса елбасы.