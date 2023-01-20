Кардиохирург раскрыл детали операции на сердце у Назарбаева

Нурсултан Назарбаев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Операция у первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева продлилась 2,5 часа. Об этом рассказал Юрий Пя — кардиохирург, руководивший операцией в Национальном кардиохирургическом центре. Его слова приводит Zakon.kz.

«Операция длилась около 2,5 часов. Это не операция, а процедура, была проведена лечебно-диагностическая процедура», — сказал Пя. По его словам, она прошла успешно, и врачам «есть чем гордиться».

Пя уточнил, что у Назарбаева хорошее самочувствие, выписка ожидается в ближайшее время.

Ранее сегодня пресс-секретарь первого президента Казахстана Айдос Укибай сообщил, что Назарбаеву провели операцию на сердце. Ему 82 года. Центр, в котором его оперировали, находится в Астане, он начал работу в 2011 году. Учреждение было образовано по поручению первого президента.

Нурсултан Назарбаев был президентом Казахстана до марта 2019 года, он добровольно ушел в отставку после 30 лет правления. При этом он сохранил влияние на политику республики, оставшись обладателем статуса первого президента и елбасы (лидера нации). В начале прошлого года в стране прошли массовые протесты, участники которых скандировали антиназарбаевские лозунги и демонтировали памятники в его честь. После этого в республике разработали новую Конституцию, ее положения вступили в силу в июне. Она предусматривает лишение Назарбаева привилегий.