Назарбаева выписали из клиники после операции на сердце

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 74,73 (+0,39) Инвестиции, 23 янв, 16:34
Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 68,63 (-0,04) Инвестиции, 23 янв, 16:34
Оппонент фальсифицировал доказательство в суде. Что делать Pro, 08:21
Москвичка вышла в полуфинал Australian Open Спорт, 08:16
Как автоматизировать рутинные процессы в малом бизнесе РБК и СберБизнес, 08:16
Пригожин попросил США объяснить, «кого, когда и где» он дестабилизировал Политика, 08:08
Как Индия извлекает выгоду из проблем Китая Pro, 08:04
Тренер «Вашингтона» рассказал о состоянии травмированного Овечкина Спорт, 07:58
Назарбаева выписали из клиники после операции на сердце Политика, 07:57
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Как изменилась модная индустрия в 2022 году VOSHAHE22W, 07:52
Бразилия попросила Россию перенести ее председательство в БРИКС Политика, 07:46
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:30
В России подготовили законопроект о самозапрете на получение кредитов Финансы, 07:21
Рогов заявил о «вскрытии» армией позиций ВСУ в Запорожской области Политика, 07:19
Минобороны показало кадры работы дронов «Орлан-10» в зоне спецоперации Политика, 07:16
Как бизнесу возить грузы в городе: 5 фактов, которые вас удивят РБК и Газ, 07:13
Политика ,  
0 

Назарбаева выписали из клиники после операции на сердце

Первого президента Казахстана Назарбаева выписали из клиники после операции на сердце

Первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева выписали из клиники после операции на сердце, сообщили агентству «Интерфакс» в медучреждении.

«Он выписан в связи со стабилизацией и улучшением его состояния», — сказали в Национальном научном кардиохирургическом центре.

Утром 20 января экс-глава казахстанского телеканала «Хабар» Александр Аксютиц и журналистка Динара Сатжан, работавшая ранее на госканал Qazaqstan, сообщили, что 82-летний Назарбаев госпитализирован. Аксютиц уточнил, что первый президент республики находится в одной из астанинских больниц, где проходит комплексное обследование сердца, не исключается операция.

Позже пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай рассказал, что бывшему президенту провели операцию, она прошла успешно. «Угрозы жизни первого президента нет. Сейчас он находится под наблюдением. Операция проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре», — сказал он. Кардиохирург Юрий Пя, руководивший операцией в клинике, уточнил, что Назарбаеву проводили не операцию, а «лечебно-диагностическую процедуру». Она длилась 2,5 часов и прошла успешно. По словам Пя, врачам «есть чем гордиться».

Назарбаев возглавлял Казахстан более 30 лет, он ушел в отставку в марте 2019 года. После ухода с поста он сохранил некоторые привилегии, оставшись обладателем статуса первого президента и лидера нации (елбасы), они были закреплены в конституционном законе.

После массовых протестов в начале прошлого года в республике разработали новую Конституцию, предусматривающую лишение Назарбаева привилегий. Ее положения вступили в силу в июне. В середине января этого года Конституционный суд утвердил лишение Назарбаева статуса елбасы.

Читайте на РБК Pro
Почему корпоративные облигации перестали быть надежным вложением
Утренняя зарядка: 15-минутный комплекс на каждый день
«Похоже на удар в живот»: какой спорт спасает Цукерберга от перегрузки
Что такое сверхчувствительность и как она помогает карьере — Quartz
Теги
Нурсултан Назарбаев Операция Казахстан
Материалы по теме
Путин пожелал Назарбаеву скорейшего выздоровления после операции
Политика
Назарбаев попал в больницу
Политика
Назарбаеву сделали операцию на сердце
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter