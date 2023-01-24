Первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева выписали из клиники после операции на сердце, сообщили агентству «Интерфакс» в медучреждении.

«Он выписан в связи со стабилизацией и улучшением его состояния», — сказали в Национальном научном кардиохирургическом центре.

Утром 20 января экс-глава казахстанского телеканала «Хабар» Александр Аксютиц и журналистка Динара Сатжан, работавшая ранее на госканал Qazaqstan, сообщили, что 82-летний Назарбаев госпитализирован. Аксютиц уточнил, что первый президент республики находится в одной из астанинских больниц, где проходит комплексное обследование сердца, не исключается операция.

Позже пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай рассказал, что бывшему президенту провели операцию, она прошла успешно. «Угрозы жизни первого президента нет. Сейчас он находится под наблюдением. Операция проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре», — сказал он. Кардиохирург Юрий Пя, руководивший операцией в клинике, уточнил, что Назарбаеву проводили не операцию, а «лечебно-диагностическую процедуру». Она длилась 2,5 часов и прошла успешно. По словам Пя, врачам «есть чем гордиться».

Назарбаев возглавлял Казахстан более 30 лет, он ушел в отставку в марте 2019 года. После ухода с поста он сохранил некоторые привилегии, оставшись обладателем статуса первого президента и лидера нации (елбасы), они были закреплены в конституционном законе.

После массовых протестов в начале прошлого года в республике разработали новую Конституцию, предусматривающую лишение Назарбаева привилегий. Ее положения вступили в силу в июне. В середине января этого года Конституционный суд утвердил лишение Назарбаева статуса елбасы.