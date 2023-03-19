Бельгия заявила о содействии экспорту российских удобрений

Бельгия приветствует продление зерновой сделки, заявили в МИД страны. В ведомстве подчеркнули, что Брюссель содействует экспорту удобрений, принадлежащих российским компаниям, через бельгийские порты.

«В контексте дефицита Бельгия тесно сотрудничает с Организацией Объединенных Наций и Всемирной продовольственной программой, чтобы облегчить транспортировку компонентов удобрений, принадлежащих российским компаниям, которые находятся в бельгийских портах, в нуждающиеся страны», — говорится в заявлении МИД Бельгии.

В связи с этим в Брюсселе отвергли обвинения России в том, что Бельгия или европейские страны несут ответственность за блокирование экспорта этих удобрений. В бельгийском МИД подчеркнули, что причиной обострения продовольственного кризиса стала «российская агрессия против Украины», а не санкции Евросоюза.

Продление сделки, которая предусматривает содействие экспорту украинского зерна и российских удобрений, в Бельгии назвали «положительным моментом» для стран с низким уровнем дохода, которые столкнулись с продовольственным кризисом.

Зерновая сделка была заключена в июле 2022 года, Россия и Украина подписали соглашение по отдельности с Турцией и ООН. Соглашение включало две части — создание безопасного коридора для вывоза украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного, а также снятие препятствий для экспорта российских удобрений. Срок действия соглашения истекал 18 марта.

Россия 14 марта объявила о продлении действия зерновой сделки на 60 дней — до 18 мая. Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза организации 17 марта, что дальнейшая судьба соглашения будет зависеть от решения проблем с экспортом российских удобрений и сельхозпродукции. Вторая часть сделки о помощи ООН в урегулировании вопроса, по словам дипломата, «не выполняется ни на йоту».

Заместитель генсека организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс выступая на этом же заседании, заверил, что ООН добилась значительного прогресса в реализации соглашения об экспорте российского продовольствия и удобрений. Однако для его исполнения есть препятствия, часть из которых касается платежных систем, уточнил он.