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Политика ,  

Путин подписал закон о штрафах за инструкции по изготовлению боеприпасов

Путин подписал закон штрафах до ₽1 млн за инструкции по изготовлению боеприпасов
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин подписал закон о штрафах до 1 млн руб. за распространение инструкций по изготовлению боеприпасов к огнестрельному оружию в СМИ. Документ предполагает поправки в ст. 13.15 КоАП (злоупотребление свободой массовой информации), он опубликован на портале правовой информации.

Штрафы за распространение в средствах массовой информации данных о способах изготовления боеприпасов к огнестрельному оружию составят от 10 тыс. до 50 тыс. руб. с конфискацией созданных предметов. Максимальный штраф грозит юрлицам — от 800 тыс. до 1 млн руб., а также возможное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Закон был внесен депутатами Госдумы. Авторы документа считают, что принятие закона позволит «повысить гарантии безопасности жизни и здоровья граждан».

Одновременно с этим принятый сегодня закон устанавливает административную ответственность за дискредитацию добровольческих формирований или лиц, выполняющих задачи Вооруженных сил России. Эти поправки касаются ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях). Соответствующие правонарушения влекут штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб. для физлица и от 300 тыс. до 500 тыс. руб. для юрлица.

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Владимир Путин КоАП боеприпасы СМИ

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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