В Думе предложили штрафовать СМИ за инструкции по созданию боеприпасов

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 8 декабря
EUR ЦБ: 65,9 (-0,21) Инвестиции, 07 дек, 23:54
Курс доллара на 8 декабря
USD ЦБ: 62,94 (+0,03) Инвестиции, 07 дек, 23:54
Экс-советник Трампа счел обмен Бута на Грайнер капитуляцией США Политика, 21:53
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:50
ФСБ показала видео обмена Бута на Грайнер Политика, 21:49
Как коллекционировали классику в России: от Петра I до частных галерей РБК и Амарант, 21:48
Глава Бердянска опроверг сообщения о взрывах в городе Общество, 21:47
Тренер немецких лыжников предложил урезать квоты из-за побед норвежцев Спорт, 21:43
В Думе предложили штрафовать СМИ за инструкции по созданию боеприпасов Политика, 21:42
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Уилан заявил, что разочарован действиями властей США по его освобождению Политика, 21:34
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:23
Медведева назвала «адищем» Гран-при во Франции по сравнению с Россией Спорт, 21:21
Безвизовый рай для сноубордистов: как выбрать зимний курорт в Корее РБК и НОТК, 21:18
Бут, Пауэрс и Скрипаль. История обменов заключенными между Россией и США Политика, 21:14
Виктор Бут прилетел в Россию Общество, 21:13
Власти обсудят отсрочку внедрения российского оборудования операторами Технологии и медиа, 21:09
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Политика ,  
0 

В Думе предложили штрафовать СМИ за инструкции по созданию боеприпасов

В Думе предложили поправки о штрафах для СМИ за инструкции по изготовлению боеприпасов
При принятии законопроекта штрафы для юрлиц составят от 800 тыс. до 1 млн руб. Они уже действуют за распространение инструкций по изготовлению взрывчатки или переделке огнестрельного оружия
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

В Госдуму внесли поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которыми предлагается штрафовать СМИ за публикацию инструкций по изготовлению боеприпасов, следует из базы нижней палаты парламента. Документ внесен председателем Госдумы Вячеславом Володиным, лидерами думских фракций и другими депутатами.

Поправки предложено внести в статью 13.15 КоАП «Злоупотребление свободой массовой информации». Пятой частью этой статьи уже предусмотрена ответственность за распространение в СМИ и информационно-телекоммуникационных сетях инструкций по изготовлению взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств, незаконному изготовлению и переделке огнестрельного оружия. Раздел предлагается дополнить словами «а равно незаконному изготовлению боеприпасов к огнестрельному оружию».

Распространение такой информации повлечет для юридических лиц наложение штрафа в размере от 800 тыс. до 1 млн руб или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток «с конфискацией орудий совершения или предмета административного правонарушения», для граждан — штрафы от 10 до 50 тыс. руб, для должностных лиц — от 40 до 80 тыс. рублей.

«В связи с тем, что законопроектом «О внесении изменений в статью 151 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и статью 4 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» предлагается отнести к запрещенной информации информацию о способах, методах незаконного изготовления боеприпасов к оружию, данный законопроект предусматривает внесение корреспондирующих изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», — говорится в пояснительной записке.

Авторы документа считают, что принятие закона позволит «повысить гарантии безопасности жизни и здоровья граждан». Законопроект поддержан правительством.

Вклад «Зимний» + Акция
Реклама, ПАО Банк «ФК Открытие». Подробности об условиях акции, сроках, организаторе на сайте open.ru
8% - вот это ставка!
Узнать о вкладе
2,3% - вот это прибавка!
Узнать о вкладе
10,3% - вот это выигрыш!
Узнать о вкладе
Вот это ОТКРЫТИЕ
Узнать о вкладе
Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
боеприпасы штрафы СМИ КоАП Госдума
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Материалы по теме
Дума приняла закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев
Общество
Госдума вернется к рассмотрению проекта о проверках газового оборудования
Общество
Путин допустил ужесточение ответственности за утечку персональных данных
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter