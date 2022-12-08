В Думе предложили штрафовать СМИ за инструкции по созданию боеприпасов

В Думе предложили поправки о штрафах для СМИ за инструкции по изготовлению боеприпасов

При принятии законопроекта штрафы для юрлиц составят от 800 тыс. до 1 млн руб. Они уже действуют за распространение инструкций по изготовлению взрывчатки или переделке огнестрельного оружия

Фото: Олег Яковлев / РБК

В Госдуму внесли поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которыми предлагается штрафовать СМИ за публикацию инструкций по изготовлению боеприпасов, следует из базы нижней палаты парламента. Документ внесен председателем Госдумы Вячеславом Володиным, лидерами думских фракций и другими депутатами.

Поправки предложено внести в статью 13.15 КоАП «Злоупотребление свободой массовой информации». Пятой частью этой статьи уже предусмотрена ответственность за распространение в СМИ и информационно-телекоммуникационных сетях инструкций по изготовлению взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств, незаконному изготовлению и переделке огнестрельного оружия. Раздел предлагается дополнить словами «а равно незаконному изготовлению боеприпасов к огнестрельному оружию».

Распространение такой информации повлечет для юридических лиц наложение штрафа в размере от 800 тыс. до 1 млн руб или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток «с конфискацией орудий совершения или предмета административного правонарушения», для граждан — штрафы от 10 до 50 тыс. руб, для должностных лиц — от 40 до 80 тыс. рублей.

«В связи с тем, что законопроектом «О внесении изменений в статью 151 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и статью 4 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» предлагается отнести к запрещенной информации информацию о способах, методах незаконного изготовления боеприпасов к оружию, данный законопроект предусматривает внесение корреспондирующих изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», — говорится в пояснительной записке.

Авторы документа считают, что принятие закона позволит «повысить гарантии безопасности жизни и здоровья граждан». Законопроект поддержан правительством.