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«Сбер» предупредил о случаях мошенничества с обвинениями с госизмене

Сбербанк: злоумышленники сообщают, что со счетов клиента якобы спонсируется Украина
Мошенники звонят клиенту банка под видом сотрудников полиции или ФСБ и сообщают, что сотрудник украл его персональные данные и переводит с его счета деньги на нужды ВСУ, грозя обвинением в госизмене
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Сбербанк предупредил о случаях мошенничества с мнимыми обвинениями в государственной измене, сообщается на сайте банка.

«Сбербанк в последнее время фиксирует рост мошеннических звонков, в которых злоумышленники используют в отношении жертвы схему обмана с выдуманной госизменой и финансированием ВСУ. Подобные схемы реализуются в отношении россиян с применением методов социальной инженерии», — рассказал заместитель председателя правления «Сбера» Станислав Кузнецов.

Мошенники действуют по следующей схеме: они звонят потенциальной жертве под видом сотрудников полиции или ФСБ и сообщают, что сотрудник банка, в котором обслуживается клиент, украл его персональные данные и переводит с его счета деньги на нужды украинских военных. Напуганная жертва, опасаясь обвинения в госизмене (до 20 лет лишения свободы), переводит злоумышленникам не только собственные средства, но берет кредиты, чтобы таким образом помочь «вычислить сотрудника банка», причастного к мнимой краже персональных данных.

«Такие звонки могут поступать только от злоумышленников, поэтому призываем граждан никогда не верить подобным обвинениям и сразу прекращать любые разговоры с мошенниками», — предупредил Кузнецов.

В феврале зампредправления «Сбера» сообщал, что до 95% всех звонков от мошенников поступает с территории Украины, а «столицей» телефонного мошенничества он второй год подряд назвал Днепр. Раньше в городе было более 1100 call-центров, сейчас там осталось около 150, всего на Украине существует около 800–900 call-центров, говорил он.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Сбербанк мошенничество госизмена
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