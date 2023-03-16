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Послания Путина Федеральному собранию ,  
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Суд оштрафовал слушавшего послание президента с лапшой на ушах депутата

Суд оштрафовал слушавшего послание президента с лапшой на ушах депутата на 150 тыс. руб.
Михаил Абдалкин
Михаил Абдалкин (Фото: abdalkinmikhail / VK)

Новокуйбышевский городской суд Самарской области оштрафовал на 150 тыс. руб. депутата Самарской губернской думы от КПРФ Михаила Абдалкина, слушавшего послание президента с лапшой на ушах, сообщил его адвокат Алексей Лапузин, передает «РИА Новости».

Его признали виновным в дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). В карточке дела на сайте суда сказано, что 16 марта суд огласил только резолютивную часть постановления (назначение наказания). «Изготовление постановления в полном объеме отложено», — говорится в материале. Дело поступило в суд 2 марта.

Абдалкин не признал свою вину. Во время заседания суда 7 марта он сказал, что во время послания президента хотел услышать заявления главы государства по мерам внутренней политики, а также узнать, «кто и почему вывел из России 261 млрд долларов» и кто понесет за это ответственность.

РБК обратился за комментарием к депутату Михаилу Абдалкину и в пресс-службу Новокуйбышевского городского суда Самарской области.

Президент Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию 21 февраля. Оно продлилось 1 час 45 минут и стало вторым по длительности после послания 2018 года. Тогда президент выступал 1 час 57 минут.

В ходе выступления Путин анонсировал создание фонда, который будет помогать ветеранам боевых действий на Украине, а также семьям погибших военнослужащих. Фонд будет подчиняться правительству. Также президент объявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

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Абдалкин выложил видео просмотра послания в своем телеграм-канале. «Прослушал двухчасовое послание президента. Полностью поддерживаю, полностью согласен, отличное выступление. Ничего подобного я за последние 23 года не слышал. Приятно удивлен», — написал он.

Глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн назвал действия депутата «странной, если не сказать больше, выходкой». В КПРФ говорили, что проверят этот поступок.

Теги
КПРФ Послание президента к Федеральному Собранию штраф дискредитация армии
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