КПРФ изучит фото депутата с лапшой на ушах во время послания Путина
Центральная ревизионная комиссия КПРФ проверит поступок депутата-коммуниста Самарской губернской думы Михаила Абдалкина, выложившего в телеграм-канал фотографию просмотра послания президента с лапшой на своих ушах. Об этом заявил «РИА Новости» депутат Госдумы Александр Ющенко от коммунистов.
«Это депутат Самарской губернской думы, в которой существует первый секретарь, руководитель регионального отделения, который в первую очередь должен дать правовую и морально-этическую оценку человеку, который является представителем его организации», — добавил Ющенко.
Депутат Госдумы предположил, что в этом случае речь идет об увлечении «мнимой популярностью в интернете и минутном желании быть популярным, получить десяток или сотню лайков», из-за чего нарушается граница моральных и этических норм. Ющенко призвал Абдалкина «вернуться в реальную жизнь».
Видео, где он слушает послание президента, Абдалкин выложил в своем телеграмм-канале. «Прослушал двухчасовое послание президента. Полностью поддерживаю, полностью согласен, отличное выступление. Ничего подобного я за последние 23 года не слышал. Приятно удивлен», — писал депутат.
Глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн назвал фотографию самарского депутата «странной, если не сказать больше, выходкой». Он счел, что такой поступок больше подходит для депутата с Украины, чем из России. «Надеюсь, руководство КПРФ сумеет приструнить своего однопартийца: если, конечно, заявления о поддержке президента и необходимости консолидации — это не просто слова», — призвал Хинштейн.
Президент Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию во вторник, 21 февраля.