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КПРФ изучит фото депутата с лапшой на ушах во время послания Путина

КПРФ изучит фото депутата Абдалкина с лапшой на ушах во время послания Путина
Михаил Абдалкин
Михаил Абдалкин (Фото: abdalkin63 / Telegram)

Центральная ревизионная комиссия КПРФ проверит поступок депутата-коммуниста Самарской губернской думы Михаила Абдалкина, выложившего в телеграм-канал фотографию просмотра послания президента с лапшой на своих ушах. Об этом заявил «РИА Новости» депутат Госдумы Александр Ющенко от коммунистов.

«Это депутат Самарской губернской думы, в которой существует первый секретарь, руководитель регионального отделения, который в первую очередь должен дать правовую и морально-этическую оценку человеку, который является представителем его организации», — добавил Ющенко.

Депутат Госдумы предположил, что в этом случае речь идет об увлечении «мнимой популярностью в интернете и минутном желании быть популярным, получить десяток или сотню лайков», из-за чего нарушается граница моральных и этических норм. Ющенко призвал Абдалкина «вернуться в реальную жизнь».

Видео, где он слушает послание президента, Абдалкин выложил в своем телеграмм-канале. «Прослушал двухчасовое послание президента. Полностью поддерживаю, полностью согласен, отличное выступление. Ничего подобного я за последние 23 года не слышал. Приятно удивлен», — писал депутат.

Глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн назвал фотографию самарского депутата «странной, если не сказать больше, выходкой». Он счел, что такой поступок больше подходит для депутата с Украины, чем из России. «Надеюсь, руководство КПРФ сумеет приструнить своего однопартийца: если, конечно, заявления о поддержке президента и необходимости консолидации — это не просто слова», — призвал Хинштейн.

Президент Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию во вторник, 21 февраля.

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Владимир Путин Послание президента к Федеральному Собранию

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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