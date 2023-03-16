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Гладков сообщил о повреждениях после ночной работы ПВО над Белгородом

Глава Белгородской области: несколько домов в Белгороде пострадали после работы ПВО ночью

Гладков сообщил о повреждениях после ночной работы ПВО над Белгородом
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После того как ночью в Белгородской области сработала система ПВО, несколько административных и жилых зданий в Белгороде получили повреждения. Об этом губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале.

Мэр Белгорода Валентин Демидов доложил Гладкову о планах восстановительных работ, которые начнутся уже сегодня.

Всего за последние четыре дня и четыре ночи были повреждены 58 домов и 31 автомобиль в регионе, добавил губернатор.

Ночью он сообщил, что система ПВО в Белгороде сбила две ракеты. Местные жители слышали звуки взрывов в районе 1:20 ночи (мск), писал телеграм-канал «Белгород № 1». Люди не пострадали.

Накануне Белгородская область трижды подвергалась обстрелам. При обстреле города Шебекино пострадали частные дома, гаражный кооператив и легковая машина, было замечено задымление в районе подстанции. Также под обстрел попали села Новостроевка-Вторая, Красное и Новая Таволжанка. Там повреждения получили здание школы, молельного дома, многоквартирный и частный дом. Среди жителей этих населенных пунктов пострадавших нет.

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Гладков сообщил о повреждениях после ночной работы ПВО над Белгородом
Гладков сообщил о повреждениях после ночной работы ПВО над Белгородом

Теги
Белгородская область Вячеслав Гладков ПВО Военная операция на Украине
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Срок
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