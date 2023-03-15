Гладков сообщил об обстреле села Новостроевка-Вторая

Село Новостроевка-Вторая в Грайворонском городском округе Белгородской области попало под обстрел ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

По его словам, пострадавших нет. «Есть разрушения в одном частном домовладении: выбиты окна, посечены забор и фасад. Оперативные службы и администрация округа находятся на месте и устраняют последствия обстрела», — написал Гладков.

Днем Гладков сообщал об обстреле г. Шебекино. Никто не пострадал, но снарядами были повреждены несколько частных домов, гаражный кооператив и легковая машина. «Также есть задымление в районе подстанции, горит сухая трава», — писал Гладков.

В ночь на 15 марта над Белгородом и Белгородским районом система противовоздушной обороны сбила три ракеты, сообщал губернатор. Один из обломков попал в жилой сектор города, есть повреждения. Мэр Белгорода уточнил, что в основном повреждены оконные стекла и посечены крыши. Информации о пострадавших не поступало.

В Белгородской области бессрочно действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. В октябре прошлого года в области наряду с другими граничащими с Украиной регионами ввели средний уровень реагирования.