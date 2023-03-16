Гладков: системы ПВО сбили над Белгородом еще две ракеты

Гладков сообщил, что ПВО сбила над Белгородом две ракеты

Система ПВО сбила над Белгородом еще две ракеты, заявил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгороде системой ПВО было сбито 2 ракеты. По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы», — написал он.

Телеграм-канал «Белгород № 1» пишет, что жители слышали звуки взрывов в городе в районе 1:20 ночи (мск).

Накануне губернатор сообщал об обстрелах поселков Новостроевка-Вторая, Красное и Новая Таволжанка, а также города Шебекино. В Красном снаряды повредили здания школы и молельного дома, а также один многоквартирный дом. В Новой Таволжанке повреждение получил один из корпусов предприятия, а в Шебекино наряды повредили частные дома, гаражный кооператив и легковую машину. По словам Гладкова, в результате обстрелов никто не пострадал.

В Белгородской области бессрочно действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. В октябре прошлого года в области наряду с другими граничащими с Украиной регионами ввели средний уровень реагирования.