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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил, что ПВО сбила над Белгородом две ракеты

Гладков: системы ПВО сбили над Белгородом еще две ракеты

Система ПВО сбила над Белгородом еще две ракеты, заявил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгороде системой ПВО было сбито 2 ракеты. По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы», — написал он.

Телеграм-канал «Белгород № 1» пишет, что жители слышали звуки взрывов в городе в районе 1:20 ночи (мск).

Накануне губернатор сообщал об обстрелах поселков Новостроевка-Вторая, Красное и Новая Таволжанка, а также города Шебекино. В Красном снаряды повредили здания школы и молельного дома, а также один многоквартирный дом. В Новой Таволжанке повреждение получил один из корпусов предприятия, а в Шебекино наряды повредили частные дома, гаражный кооператив и легковую машину. По словам Гладкова, в результате обстрелов никто не пострадал.

В Белгородской области бессрочно действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. В октябре прошлого года в области наряду с другими граничащими с Украиной регионами ввели средний уровень реагирования.

Гладков сообщил, что ПВО сбила над Белгородом две ракеты
Гладков сообщил, что ПВО сбила над Белгородом две ракеты

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ПВО Вячеслав Гладков Белгород Военная операция на Украине ракеты
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