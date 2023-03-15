Гладков сообщил об обстреле Шебекино

Город Шебекино попал под обстрел ВСУ, сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Никто не пострадал, но снарядами повреждены несколько частных домов, гаражный кооператив и легковая машина. «Также есть задымление в районе подстанции, горит сухая трава», — добавил Гладков.

Шебекино находится примерно в 20 км от границы с Украиной и регулярно подвергается обстрелам после 24 февраля прошлого года.

Предыдущий раз об обстреле Шебекино Гладков сообщал 9 марта. Тогда неразорвавшийся снаряд пробил стену в жилом доме, никто не пострадал.

6 марта Гладков сообщил об обстреле села Муром в Шебекинском районе. Было повреждено несколько частных домов, люди не пострадали.