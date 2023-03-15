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Гладков сообщил об обстреле Шебекино

Белгородский губернатор Гладков: город Шебекино попал под обстрел ВСУ

Город Шебекино попал под обстрел ВСУ, сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Никто не пострадал, но снарядами повреждены несколько частных домов, гаражный кооператив и легковая машина. «Также есть задымление в районе подстанции, горит сухая трава», — добавил Гладков.

Шебекино находится примерно в 20 км от границы с Украиной и регулярно подвергается обстрелам после 24 февраля прошлого года.

Предыдущий раз об обстреле Шебекино Гладков сообщал 9 марта. Тогда неразорвавшийся снаряд пробил стену в жилом доме, никто не пострадал.

6 марта Гладков сообщил об обстреле села Муром в Шебекинском районе. Было повреждено несколько частных домов, люди не пострадали.

Гладков сообщил об обстреле Шебекино
Гладков сообщил об обстреле Шебекино

Теги
Шебекино Белгородская область Вячеслав Гладков обстрел
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
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