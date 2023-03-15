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Начальник Генштаба США заявил о запланированном разговоре с Герасимовым

Начальник Генштаба США Милли заявил о планах поговорить с российским коллегой Герасимовым
Марк Милли и Валерий Герасимов
Марк Милли и Валерий Герасимов (Фото: Минобороны РФ)

Начальник Генштаба США Марк Милли заявил, что намерен переговорить с российским коллегой Валерием Герасимовым после инцидента с американским дроном в воздушном пространстве над Черным морем.

«Я планирую поговорить со своим коллегой Герасимовым», — сказал Милли на совместной пресс-конференции с главой Пентагона Ллойдом Остином.

«Мы знаем, что перехват был намеренным. Мы знаем, что агрессивное поведение было намеренным. Мы также знаем, что это было непрофессионально и небезопасно», — добавил при этом Милли.

Остин, рассказывая о своей беседе с министром обороны России Сергеем Шойгу по поводу инцидента с беспилотником, заявил, что великие державы должны подавать пример открытости к коммуникациям. По мнению главы Пентагона, важно сохранять контакты, чтобы избегать недопонимания и эскалации конфликтов. Остин подчеркнул, что США продолжат осуществлять полеты везде, где это позволяет международное право, а российские военные самолеты обязаны действовать безопасно и профессионально.

Европейское командование Вооруженных сил США 14 марта сообщило, что российский Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем. Как утверждают военные, дрон вел наблюдение в международном воздушном пространстве над Черным морем, когда два российских Су-27 отправились на перехват. Один из них задел винт беспилотника, и его пришлось затопить.

В Минобороны России заявили, что дрон летал возле границ с нарушениями. В ведомстве подчеркнули, что Су-27 не вступал в контакт с беспилотником и не применял вооружение.

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