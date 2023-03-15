В Минске начался призыв военнообязанных на сборы

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 марта
EUR ЦБ: 80,52 (-0,09) Инвестиции, 14 мар, 16:38 Курс доллара на 15 марта
USD ЦБ: 75,19 (-0,27) Инвестиции, 14 мар, 16:38
Военкоматы Липецкой области разошлют повестки «для уточнения данных» Политика, 15:11
Рэй Далио назвал падение SVB первой ласточкой надвигающегося кризиса Инвестиции, 15:08
Кремль оценил отношения России и США после случая с дроном в Черном море Политика, 15:07
Бизнес, адреналин и спорт: как воспитать в себе характер РБК и Газпромбанк, 15:06
Трехкратный призер ОИ по биатлону объявила о завершении карьеры в 30 лет Спорт, 15:06
Kia представила флагманский кроссовер Авто, 15:01
Как работают три классических схемы обмана в тендерных закупках Pro, 15:00
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Цена нефти Brent упала ниже $76 за баррель впервые с 12 декабря Инвестиции, 14:57
Развитие спорта и букмекерской индустрии обсудили на деловом завтраке РБК РБК Events, 14:55
Как Сибирь поможет развернуть российскую экономику на Восток РБК+, 14:53
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:44
Акции Credit Suisse понесли рекордные потери за все время торгов Инвестиции, 14:41
Польша анонсировала скорое получение ВСУ истребителей от коалиции стран Политика, 14:39
Wildberries ответил на сообщения о забастовке пунктов выдачи Бизнес, 14:37
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

В Минске начался призыв военнообязанных на сборы

Минобороны Белоруссии: в Минске начался призыв военнообязанных на плановые сборы
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

В военном комиссариате Октябрьского района Минска начался плановый призыв военнообязанных на военные сборы, сообщает пресс-служба белорусского Минобороны.

В ведомстве объяснили, что проводят призыв «в рамках мероприятий по повышению уровня боевой готовности соединений и воинских частей».

«Основные цели сбора — восстановление и совершенствование практических навыков участников сбора по военно-учетным специальностям в ходе выполнения учебных задач», — говорится в сообщении.

Военнообязанных отправят в 7-й инженерный полк и 120-ю отдельную гвардейскую механизированную бригаду, рассказал военный комиссар Октябрьского района полковник Евгений Брацков. Сборы будут длиться не дольше 35 суток, после чего граждане получат в военкомате подтверждающие документы, которые будут предоставлять по месту требования.

Белорусские власти неоднократно заявляли, что видят прямые угрозы военной безопасности страны, связанные с «масштабной милитаризацией европейского континента» и иностранным военным присутствием возле территории республики. В частности, к южным границам стянута значительная группировка украинской армии, утверждал полковник Валерий Ревенко, начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии и помощник министра обороны.

В конце февраля президент страны Александр Лукашенко на совещании с руководителями силового блока призвал их замечать «мельчайшую агрессивность» на границах. До этого он говорил, что в случае агрессии с территории Украины Белоруссия будет вынуждена отвечать и «бороться с агрессором» вместе с Россией.

Читайте на РБК Pro
Богатые россияне уезжают за границу. Надо ли брендам гнаться за ними
«Хотя бы их кормят ужином»: как теперь работают члены советов директоров
«И без зуба проживу»: шесть главных мифов об имплантации
Пять фраз родителей, которые отбивают у подростка желание учиться
Теги
Белоруссия Минобороны военные сборы призыв
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
В МВД Белоруссии раскрыли происхождение пытавшихся атаковать А-50 дронов
Политика
В Белоруссии раскрыли подробности задержания «украинского террориста»
Политика
КГБ Белоруссии заявил о доказательствах причастности СБУ к атаке на А-50
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter