В Минске начался призыв военнообязанных на сборы

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В военном комиссариате Октябрьского района Минска начался плановый призыв военнообязанных на военные сборы, сообщает пресс-служба белорусского Минобороны.

В ведомстве объяснили, что проводят призыв «в рамках мероприятий по повышению уровня боевой готовности соединений и воинских частей».

«Основные цели сбора — восстановление и совершенствование практических навыков участников сбора по военно-учетным специальностям в ходе выполнения учебных задач», — говорится в сообщении.

Военнообязанных отправят в 7-й инженерный полк и 120-ю отдельную гвардейскую механизированную бригаду, рассказал военный комиссар Октябрьского района полковник Евгений Брацков. Сборы будут длиться не дольше 35 суток, после чего граждане получат в военкомате подтверждающие документы, которые будут предоставлять по месту требования.

Белорусские власти неоднократно заявляли, что видят прямые угрозы военной безопасности страны, связанные с «масштабной милитаризацией европейского континента» и иностранным военным присутствием возле территории республики. В частности, к южным границам стянута значительная группировка украинской армии, утверждал полковник Валерий Ревенко, начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии и помощник министра обороны.

В конце февраля президент страны Александр Лукашенко на совещании с руководителями силового блока призвал их замечать «мельчайшую агрессивность» на границах. До этого он говорил, что в случае агрессии с территории Украины Белоруссия будет вынуждена отвечать и «бороться с агрессором» вместе с Россией.