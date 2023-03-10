Лукашенко распорядился призвать 250 офицеров из запаса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко издал указ о призыве офицеров запаса на военную службу. Документ опубликован на сайте президента Белоруссии.
Согласно ему, в 2023 году в белорусскую армию будут призваны до 230 мужчин в возрасте до 27 лет, которые не проходили срочную службу, но прошли обучение по подготовке офицеров запаса, имеют воинское звание офицера и числятся в запасе.
Еще до 20 офицеров будут призваны из запаса в органы пограничной службы.
«Реализация данного указа позволит повысить уровень укомплектованности первичных воинских должностей офицерского состава в Вооруженных Силах, обеспечить качественную подготовку мобилизационного резерва», — говорится в сообщении пресс-службы президента Белоруссии.
Министерство обороны и Госпогранкомитет должны обеспечить назначение призванных из запаса офицеров на воинские должности.
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