Лукашенко распорядился призвать 250 офицеров из запаса

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко издал указ о призыве офицеров запаса на военную службу. Документ опубликован на сайте президента Белоруссии.

Согласно ему, в 2023 году в белорусскую армию будут призваны до 230 мужчин в возрасте до 27 лет, которые не проходили срочную службу, но прошли обучение по подготовке офицеров запаса, имеют воинское звание офицера и числятся в запасе.

Еще до 20 офицеров будут призваны из запаса в органы пограничной службы.

«Реализация данного указа позволит повысить уровень укомплектованности первичных воинских должностей офицерского состава в Вооруженных Силах, обеспечить качественную подготовку мобилизационного резерва», — говорится в сообщении пресс-службы президента Белоруссии.

Министерство обороны и Госпогранкомитет должны обеспечить назначение призванных из запаса офицеров на воинские должности.

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