Минпромторг передал Минобороны список профессий в сфере ОПК для отсрочки

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Минпромторг передал Минобороны список конкретных востребованных сотрудников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) для отсрочки от армии, сообщили ТАСС в ведомстве.

«Речь идет о списке работников организаций ОПК, задействованных в выполнении заданий ГОЗ, для предоставления им отсрочки от весеннего призыва на военную службу в 2023 году», — уточнили в Минпромторге.

О передаче такого списка накануне говорил президент России Владимир Путин на встрече с рабочими авиационного завода в Улан-Удэ. «Нужно определиться, что является наиболее критичным, наиболее важным с точки зрения сохранения и развития кадрового потенциала», — отметил он.

Работники ОПК не попали под частичную мобилизацию, которая была объявлена в сентябре 2022 года. Тогда речь шла о руководителях оборонных предприятий, а также о специалистах и рабочих, участвующих в выполнении гособоронзаказа, объяснили в правительстве. «В целом по экономике, как Минобороны докладывало, это примерно 830, по-моему, тысяч человек», — сообщал в январе 2023 года Путин.