Путин пообещал решить вопрос с отсрочкой для работающих в ОПК призывников

Путин: вопрос об отсрочке от службы в армии работникам в сфере ОПК будет вскоре решен

Накануне глава Минобороны Шойгу анонсировал увеличение состава вооруженных сил до 1,5 млн человек в 2023–2026 годах. Путин пообещал, что, как и в период мобилизации, 800 тыс. работникам ОПК будет предоставлена отсрочка

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Вопрос об отсрочке от службы в армии гражданам призывного возраста, работающим в сфере ОПК, будет решен в ближайшее время. Об этом заявил президент России Владимир Путин, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Что касается призывников, которые призываются на срочную службу: с учетом того, что оборонка сейчас загружена, и с учетом того, что вы работаете в три смены и продукция предприятий ОПК в высшей степени востребована, сейчас изучаем, смотрим на возможность предоставить отсрочку и тем, кто должен призываться на срочную военную службу. Я думаю, что в ближайшее время этот вопрос тоже будет решен», — сказал Путин в ходе общения с рабочими Обуховского завода.

При этом президент напомнил, что все работники ОПК не попали под проведенную ранее частичную мобилизацию. «В целом по экономике, как Минобороны докладывало, это примерно 830, по-моему, тысяч человек», — указал Путин.

Частичная мобилизация началась в России 21 сентября, планировалось призвать 300 тыс. человек, работникам ОПК была предоставлена отсрочка. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу отчитался о завершении призыва.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу в конце декабря 2022 года предложил увеличить численность вооруженных сил до 1,5 млн человек, объяснив это необходимостью «гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности Российской Федерации». Кроме того, министр предложил увеличить возраст призыва в армию с 18 до 21 года, а верхний порог — до 30 лет, и проводить переход к новой системе поэтапно. Его инициативу Путин «концептуально поддержал».

17 января Шойгу объяснил, что изменения состава вооруженных сил, в том числе увеличение численности военных до 1,5 млн, будут проводиться в 2023–2026 годах.

В августе Путин подписал указ, по которому штатная численность вооруженных сил установлена в количестве 2 039 758 единиц, из них 1 150 628 военнослужащих. Число последних выросло на 137 тыс. человек. 1 января документ вступил в силу.