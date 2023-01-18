Путин пообещал решить вопрос с отсрочкой для работающих в ОПК призывников

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 74,26 (+0,43) Инвестиции, 17 янв, 19:32
Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 68,66 (+0,38) Инвестиции, 17 янв, 19:32
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:27
Криптогигант Digital Currency Group приостановит выплату дивидендов Крипто, 16:27
Хореограф Тутберидзе признался в чрезмерной критике Трусовой Спорт, 16:25
Другой импорт: какими китайскими брендами заменить ушедшие западные Pro, 16:24
Арестовича внесли в базу сайта «Миротворец» Политика, 16:23
Путин назвал победу России неизбежной Политика, 16:22
Англиканская церковь определила, как будет благославлять ЛГБТ-пары Общество, 16:17
Что подарить тем, у кого все есть?
Подписка РБК Pro – престижный подарок для тех, кто хочет принимать уверенные решения в бизнесе, карьере и финансах.
Купить сертификат
Дизайн интерьеров: «изнанка» отрасли без прикрас глазами предпринимателей РБК и Ahead, 16:15
Власти Украины уточнили число жертв падения вертолета с главой МВД Общество, 16:05
Bloomberg назвал Россию под санкциями «реминисценцией 90-х» Экономика, 16:05
Путин осмотрел образец электромобиля E-Neva Технологии и медиа, 15:57
Падение вертолета с руководством МВД Украины около детского сада. Главное Общество, 15:54
«Переломный этап для региональных акций». Инвесторы покидают рынок США Инвестиции, 15:51
Бизнес способен на большее: как делать отчет для налоговой одной кнопкой РБК и СберБизнес, 15:49
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин пообещал решить вопрос с отсрочкой для работающих в ОПК призывников

Путин: вопрос об отсрочке от службы в армии работникам в сфере ОПК будет вскоре решен
Накануне глава Минобороны Шойгу анонсировал увеличение состава вооруженных сил до 1,5 млн человек в 2023–2026 годах. Путин пообещал, что, как и в период мобилизации, 800 тыс. работникам ОПК будет предоставлена отсрочка
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Вопрос об отсрочке от службы в армии гражданам призывного возраста, работающим в сфере ОПК, будет решен в ближайшее время. Об этом заявил президент России Владимир Путин, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Что касается призывников, которые призываются на срочную службу: с учетом того, что оборонка сейчас загружена, и с учетом того, что вы работаете в три смены и продукция предприятий ОПК в высшей степени востребована, сейчас изучаем, смотрим на возможность предоставить отсрочку и тем, кто должен призываться на срочную военную службу. Я думаю, что в ближайшее время этот вопрос тоже будет решен», — сказал Путин в ходе общения с рабочими Обуховского завода.

При этом президент напомнил, что все работники ОПК не попали под проведенную ранее частичную мобилизацию. «В целом по экономике, как Минобороны докладывало, это примерно 830, по-моему, тысяч человек», — указал Путин.

Частичная мобилизация началась в России 21 сентября, планировалось призвать 300 тыс. человек, работникам ОПК была предоставлена отсрочка. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу отчитался о завершении призыва.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу в конце декабря 2022 года предложил увеличить численность вооруженных сил до 1,5 млн человек, объяснив это необходимостью «гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности Российской Федерации». Кроме того, министр предложил увеличить возраст призыва в армию с 18 до 21 года, а верхний порог — до 30 лет, и проводить переход к новой системе поэтапно. Его инициативу Путин «концептуально поддержал».

17 января Шойгу объяснил, что изменения состава вооруженных сил, в том числе увеличение численности военных до 1,5 млн, будут проводиться в 2023–2026 годах.

Читайте на РБК Pro
С какими сложностями сталкиваются инвесторы при покупке алмазов в России
Утренняя зарядка: 15-минутный комплекс на каждый день
Россия — третья по расчетам в юанях. Как изменились поставки и платежи
Видеозвонок в банк: как скоро появится и в чем опасность для клиентов

В августе Путин подписал указ, по которому штатная численность вооруженных сил установлена в количестве 2 039 758 единиц, из них 1 150 628 военнослужащих. Число последних выросло на 137 тыс. человек. 1 января документ вступил в силу.

Авторы
Теги
Персоны
Илья Пламенев Илья Пламенев
Владимир Путин ОПК отсрочка призыв в армию

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
В Думе допустили призыв с 18 до 30 лет на переходный период
Политика
В Госдуме не исключили повышения призывного возраста с весны
Политика
В Думе и Совфеде объяснили идею Шойгу поднять призывной возраст
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter