Правительство Словакии примет решение об отправке истребителей МиГ-29 Украине, уверен исполняющий обязанности премьера страны Эдуард Хегер.

«Мы считаем, что правительство обладает необходимыми компетенциями для того, чтобы послать эту неиспользуемую технику, тем самым правительство примет решение, и мы пошлем МиГи на Украину. Не будем ждать», — сказал он в интервью газеты SME.

Изначально предполагалось, что для принятия решения правительством Словакии парламент должен принять соответствующую резолюцию.

В середине декабря прошлого года парламент Словакии вынес правительству вотум недоверия, после чего оно во главе с Хегером ушло в отставку. Оппозиционные партии более скептически настроены по вопросу поддержки Украины. В частности лидер социа-демократической партии SMER Роберт Фицо обещал прекратить поставки оружия на Украину и оказывать Киеву только гуманитарную помощь.

Оппозиционные силы собираются провести расследование

на авиабазе Слиач, где находятся МиГ-29, чтобы убедиться, что истребители еще в республике, но находятся в нерабочем состоянии. Хегер не стал возражать: «Они спокойно могут так сделать, если успеют».

О готовности передать Украине МиГ-29 Словакия заявляла еще летом прошлого года. Однако взамен она требовала предоставить ей более современные истребители, в частности американские F-16, или выкупить у нее существующие. У Словакии есть 11 МиГ-29 советского производства, которые считаются устаревшими.

9 марта словацкий министр обороны Ярослав Надь заявил, что Словакия получила согласие Польши на совместную поставку Украине самолетов МиГ-29. До этого он говорил, что Братислава рассматривает возможность передать Киеву 10 из 11 советских самолетов МиГ-29 после того, как власти Украину обратились к Западу с просьбой поставить истребители.

В Кремле поставки вооружений Украине критикуют, заявляя, что поставляемое украинской армии оружие не помешает России добиться намеченных целей, но затянет конфликт.