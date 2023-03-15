Гладков сообщил о трех сбитых ракетах над Белгородом

Над Белгородом и Белгородским районом сбиты три ракеты, есть повреждения от осколков снаряда, сообщил Гладков. Один из обломков попал в жилой сектор города. Мэр Белгорода заявил, что информации о пострадавших нет

Фото: Антон Вергун / ТАСС

Над Белгородом и Белгородским районом система противовоздушной обороны сбила три ракеты, есть повреждения от обломков, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«Один из обломков попал в жилой сектор в городе Белгороде. Есть повреждения. Все оперативные службы и глава города Валентин Демидов выехали на место. Повреждения от осколков зафиксированы и нескольких домовладениях Белгородского района. Глава района Владимир Перцев также выехал на место», — написал он в телеграм-канале.

Позднее мэр Белгорода уточнил, что информации о пострадавших нет, однако есть разрушения в нескольких частных домах и одном многоквартирном. «В основном повреждены оконные стекла, посечены крыши, есть повреждения автомобилей», — написал Демидов в телеграм-канале, добавив, что всем жильцам пострадавших домов рекомендовали разместиться в гостинице.

Утром 13 марта Гладков сообщал о четырех сбитых ракетах над Белгородом и пострадавшей в результате атаки женщине. Она получила сотрясение мозга, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести. Открытых ранений у пострадавшей не было, уточнял глава региона.

До этого в конце февраля мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что беспилотник влетел в окно жилого дома в центре города. Тогда никто не пострадал. Жильцов дома эвакуировали и разместили в гостинице. Территория вокруг дома была оцеплена. Обломки двух других БПЛА нашли еще на двух городских улицах. Были повреждены три машины, говорил Демидов.

Гладков 9 марта объявил, что в области завершилось строительство «засечной черты» на границе. «Я надеюсь, что противник видит то, в каком объеме и с каким качеством она построена», — добавил губернатор.

В Белгородской области бессрочно действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. В октябре прошлого года в области наряду с другими граничащими с Украиной регионами ввели средний уровень реагирования.