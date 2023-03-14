На границе с Белгородской областью уничтожили РСЗО

Минобороны: за сутки ВС России уничтожили на Украине две РСЗО и две американские РЛС

Минобороны отчиталось об уничтожении двух украинских РСЗО за прошедшие сутки, одна из которых находилась в 4-х км от границы с Россией. Также министерство сообщило о сбитом МиГ-29 ВВС Украины и уничтожении двух РЛС

РСЗО «Ураган» (Фото: wikimedia.org)

ВС России за прошедшие сутки уничтожили две боевые машины реактивных систем залпового огня (РСЗО) и две радиолокационные станции (РЛС) контрбатарейной борьбы в ходе военной спецоперации на Украине, сообщило российское Минобороны.

«В районе населенного пункта Казачья Лопань Харьковской области (около 4 км до границы с Россией. — РБК) уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня «Ольха». В районе населенного пункта Дальнее Донецкой Народной Республики уничтожена украинская боевая машина реактивной системы залпового огня «Ураган». Кроме того, в районах населенных пунктов Доброполье и Клиновское Донецкой Народной Республики уничтожены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-37», — говорится в сообщении.

Помимо этого, Минобороны отчиталось об уничтожении техники и сил ВСУ на разных направлениях, в частности:

На Донецком направлении — уничтожено до 150-ти украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, два автомобиля, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», противотанковая пушка МТ-12, а также две артиллерийские системы М777 производства США;

— уничтожено до 150-ти украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, два автомобиля, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», противотанковая пушка МТ-12, а также две артиллерийские системы М777 производства США; На Южно-Донецком и Запорожском направлениях — уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, три автомобиля и гаубица Д-20;

— уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, три автомобиля и гаубица Д-20; На Красно-Лиманском направлении — уничтожено свыше 95-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица Д-30, а также артиллерийская система М777 производства США;

— уничтожено свыше 95-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица Д-30, а также артиллерийская система М777 производства США; На Купянском направлении — уничтожено до 75-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, три автомобиля, четыре самоходные гаубицы «Гвоздика» и одна противотанковая пушка МТ-12;

— уничтожено до 75-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, три автомобиля, четыре самоходные гаубицы «Гвоздика» и одна противотанковая пушка МТ-12; На Херсонском направлении — уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика» и одна самоходная гаубица «Акация».

Также военное ведомство сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в селе Водяное (ДНР) и сбитом МиГ-29 ВВС Украины в районе Красноармейска (ДНР).