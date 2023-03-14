Госдеп обсудит с российскими чиновниками столкновение дрона США с Су-27

MQ-9 Reaper (Фото: Isaac Brekken / Getty Images)

Госдепартамент США намерен обратиться к российским чиновникам, чтобы выразить озабоченность из-за столкновения над Черным морем американского дрона MQ-9 с российским Су-27. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает The Hill.

В Госдепе сообщили, что вызвали в ведомство посла России в США Анатолия Антонова, а американский дипломат передал «мощный сигнал» в российский МИД.

О столкновении американского беспилотника MQ-9 Reaper с российским истребителем Су-27 сообщило Европейское командование Вооруженных сил США. По его данным, когда дрон вел наблюдение в международном воздушном пространстве над Черным морем, два Су-27 отправились к нему на перехват. Один из них задел винт беспилотника, в результате американские военные были вынуждены его затопить.

Кирби заявил, что беспилотник «выполнял обычные операции» в международном воздушном пространстве и не представлял угрозы, и назвал действия российских пилотов небезопасными, непрофессиональными и безрассудными.

В Минобороны России утверждают, что американский дрон летел с выключенными устройствами распознавания «свой — чужой» и нарушил границы района, где установили специальный режим использования воздушного пространства для проведения военной операции на Украине. Российские истребители, которые поднялись в воздух, «бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования». Американский MQ-9, утверждают в ведомстве, разбился о воду после того, как потерял управление из-за резкого маневрирования.