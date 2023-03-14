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Подрыв «Северных потоков» ,  
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Россия показала ООН переписку с ФРГ и Данией по взрывам на Nord Stream

Полянский: Россия показала ООН переписку с ФРГ, Швецией и Данией по «Северным потокам»

Россия распространила «в качестве официального документа СБ и ГА ООН» копию переписки с Данией, Швецией и Германией о ходе их расследования взрывов на «Северных потоках». Об этом сообщил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале.

«Документы позволяют нашим коллегам в ООН убедиться, что утверждения об информировании нас этими странами о ходе их расследований не соответствуют действительности», — объяснил он.

О планах показать эту переписку членам Совета Безопасности ООН Полянский говорил 10 марта. Тогда он рассказывал, что Москве «просто пишут некие письма о том, что «мы делаем то, что мы делаем, не лезьте не в свое дело».

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли в конце прошлого сентября. Их расследованием занялись Дания, Швеция и Германия, но Россия призывает Совбез ООН как можно скорее принять резолюцию об учреждении независимой комиссии по расследованию взрывов. Москва неоднократно заявляла, что российскую сторону к процессу не допускают.

Президент России Владимир Путин обвинял в подрыве газопроводов «англосаксов». В начале минувшего февраля американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источник утверждал, что за взрывами стоят США. В марте The New York Times писала, что к диверсиям может быть причастна «проукраинская группировка», в которую входят граждане России и Украины. Киев и Вашингтон свое участие отрицают.

Теги
Дмитрий Полянский ООН Северный поток переписка Германия Швеция Дания Совбез ООН
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