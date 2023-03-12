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Bloomberg узнал о планах создать фонд по защиты депозитов после краха SVB

Bloomberg: регуляторы обдумывают создание фонда для защиты депозитов после краха SVB
Федеральная корпорация по страхованию вкладов и Федеральная резервная система, а также банки надеются, что создание такого механизма позволит успокоить клиентов и поможет избежать паники, сообщает агентство

Федеральная корпорация по страхованию вкладов США и Федеральная резервная система рассматривают возможность создания фонда для защиты депозитов в банках, которые могут столкнуться с проблемами после банкротства Silicon Valley Bank, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Регуляторы обсуждали возможный механизм с руководителями банков. По словам собеседников, они надеются, что это позволит успокоить клиентов и поможет избежать паники.

Президент Джо Байден в субботу обсудил усилия по урегулированию ситуации с SVB с губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом.

Silicon Valley Bank стал крупнейшим обанкротившимся банком в США за 15 лет, со времен глобального экономического кризиса 2008 года.

SVB занимал 16-е место по величине активов в стране и являлся одним из наиболее известных кредиторов в отрасли технологических стартапов. Еще в 2022 году он оценивался в $40 млрд, в последние пять лет его капитализация стремительно росла.

У банка начались проблемы после закрытия Silvergate Bank, тоже инвестировавшего в стартапы. Это вызвало обеспокоенность на рынке и стремительную продажу инвесторами отраслевых акций. 8 марта клиенты SVB резко стали выводить средства со счетов, банку пришлось принять экстренные меры. Инвесторы также начали избавляться от акций банков-аналогов, таких как Signature Bank, Western Alliance и First Republic. Министр финансов Джанет Йеллен заверила в наличии инструментов, которые позволят справиться с ситуацией.

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Елена Чернышова
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