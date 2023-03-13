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Haber Turk назвал дату встречи замглав МИД Ирана, Сирии и Турции в Москве

Haber Turk: в Москве 15–16 марта пройдет встреча замглав МИД России, Ирана, Турции и Сирии
Михаил Богданов
Михаил Богданов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Встреча заместителей министров иностранных дел России, Ирана, Сирии и Турции состоится в Москве 15–16 марта. Об этом сообщает Haber Turk со ссылкой на дипломатические источники.

По данным телеканала, Россию на встрече будет представлять замглавы МИДа Михаил Богданов. Турцию представит замглавы МИДа Бурак Акпачар, Иран — Али Асгар, а Сирию представит Эймен Суман.

Ранее спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИДа Михаил Богданов говорил ТАСС, что Россия продолжает работать над организацией этой четырехсторонней встречи, ее даты он не называл.

Летом прошлого года в Тегеране прошел саммит лидеров стран «астанинской тройки» (Россия, Иран, Турция). Президенты трех стран приняли заявление, в котором отвергли односторонние санкции против Дамаска и выразили приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Сирии, а также политическому урегулированию конфликтов. Лидеры также заявили о намерении продолжать ликвидировать террористов в Сирии.

В декабре 2022 года главы министерств обороны Сирии и Турции Хулуси Акар и Али Махмуд Аббас встретились в Москве в присутствии российского коллеги Сергея Шойгу. По данным Al Jazeera, стороны в рамках нормализации отношений договорились сформировать специальные комитеты из представителей обороны и разведки. В феврале Богданов сообщил, что стороны создали экспертный механизм по линии военных для координации дальнейшей совместной работы.

В конце декабря Al-Watan со ссылкой на источники в Дамаске сообщала о согласии Турции вывести с севера Сирии войска, которые находятся там для борьбы с курдскими формированиями, — в Турции их считают террористическими. В январе глава МИД Сирии Фейсал Микдад заявил, что Дамаск отказывается возобновлять отношения с Анкарой, пока турецкие войска находятся на территории страны.

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