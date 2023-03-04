Кадыров рассказал о встрече своего сына с Путиным
Президент России Владимир Путин встретился с председателем совета регионального отделения движения детей и молодежи «Движение первых», сыном главы Чечни Рамзана Кадырова Ахматом. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.
Встреча, по словам Кадырова-старшего, была неофициальной. Ахмат рассказал президенту о молодежной политике республиканских властей. «Но в большей части диалог коснулся Ахмата-Хаджи Кадырова. Владимир Владимирович рассказал Ахмату о его дедушке, о том, какими принципами он руководствовался и каким видел будущую мирную жизнь, о чем мечтал и думал, как началась их дружба и как проходили их встречи», — написал глава Чеченской Республики.
Путин призвал Ахмата Кадырова продолжить путь деда и «приумножить» его успехи.
Кадыров отметил, что узнал детали беседы от советника президента России Абубакара Эдельгериева.
Ахмат Кадыров — старший сын Рамзана и Медни Кадыровых, ему 17 лет.
Ахмат-Хаджи Кадыров — отец Рамзана и дед Ахмата Кадыровых. Он занимал пост главы республики с 2003 года и погиб при теракте в Грозном в 2004 году. Президент Владимир Путин посмертно присвоил ему звание Героя России.