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Кадыров рассказал о встрече своего сына с Путиным

Глава Чечни Кадыров рассказал о встрече своего сына Ахмата с Владимиром Путиным
Ахмат&nbsp;Кадыров и Владимир Путин
Ахмат Кадыров и Владимир Путин (Фото: RKadyrov_95 / Telegram)

Президент России Владимир Путин встретился с председателем совета регионального отделения движения детей и молодежи «Движение первых», сыном главы Чечни Рамзана Кадырова Ахматом. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

Встреча, по словам Кадырова-старшего, была неофициальной. Ахмат рассказал президенту о молодежной политике республиканских властей. «Но в большей части диалог коснулся Ахмата-Хаджи Кадырова. Владимир Владимирович рассказал Ахмату о его дедушке, о том, какими принципами он руководствовался и каким видел будущую мирную жизнь, о чем мечтал и думал, как началась их дружба и как проходили их встречи», — написал глава Чеченской Республики.

Путин призвал Ахмата Кадырова продолжить путь деда и «приумножить» его успехи.

Кадыров отметил, что узнал детали беседы от советника президента России Абубакара Эдельгериева.

Ахмат Кадыров — старший сын Рамзана и Медни Кадыровых, ему 17 лет.

Ахмат-Хаджи Кадыров — отец Рамзана и дед Ахмата Кадыровых. Он занимал пост главы республики с 2003 года и погиб при теракте в Грозном в 2004 году. Президент Владимир Путин посмертно присвоил ему звание Героя России.

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5 октября 1976 года

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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