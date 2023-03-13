Путин обсудил с Пашиняном обеспечение безопасности в Карабахе

Путин и Пашинян обсудили шаги по обеспечению безопасности в Карабахе и мирный договор

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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону обсудили шаги по обеспечению стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе и подготовке мирного договора между Ереваном и Баку, сообщается на сайте Кремля. Беседа состоялась по инициативе армянской стороны.

«Рассмотрены практические аспекты реализации всего комплекса известных договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020–2022 годов», — говорится в сообщении.

Путин призвал решать все вопросы по Карабаху «в конструктивном ключе, в тесном контакте и взаимодействии сторон с российскими миротворцами».

Пашинян, как сообщается на его сайте, обсудил с Путиным гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе «из-за незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора».

Последний раз российский президент и армянский премьер разговаривали по телефону в конце февраля. Тогда Пашинян рассказал о встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Мюнхене. С Алиевым Путин общался в том же месяце.