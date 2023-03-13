Путин обсудил с Пашиняном обеспечение безопасности в Карабахе
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону обсудили шаги по обеспечению стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе и подготовке мирного договора между Ереваном и Баку, сообщается на сайте Кремля. Беседа состоялась по инициативе армянской стороны.
«Рассмотрены практические аспекты реализации всего комплекса известных договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020–2022 годов», — говорится в сообщении.
Путин призвал решать все вопросы по Карабаху «в конструктивном ключе, в тесном контакте и взаимодействии сторон с российскими миротворцами».
Пашинян, как сообщается на его сайте, обсудил с Путиным гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе «из-за незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора».
Последний раз российский президент и армянский премьер разговаривали по телефону в конце февраля. Тогда Пашинян рассказал о встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Мюнхене. С Алиевым Путин общался в том же месяце.
Лачинский коридор — единственная дорога, соединяющая Нагорный Карабах и Армению, — по условиям подписанного после войны 2020 года соглашения перешел под контроль российских миротворцев, а близлежащий район стали контролировать азербайджанские силы. С декабря коридор заблокирован. Ереван обвинял в этом Баку, а в Азербайджане говорили, что дорогу перекрыли экоактивисты, выступающие против добычи Арменией природных ресурсов в Карабахе.