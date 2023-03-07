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Командир «Ахмата» вернулся в зону военной операции после отравления

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов вернулся в зону военной операции после отравления
Апты Алаудинов
Апты Алаудинов (Фото: Александр Река / ТАСС)

Командир спецназа «Ахмат» и замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов поправился после отравления и возвращается в зону военной операции. Об этом Алаудинов заявил в эфире «Россия 24».

«На данный момент я не могу сказать, что полностью восстановился, потому что на это нужно длительное время. Желания и возможности находиться в мирной обстановке, когда мои бойцы, подчиненные находятся на передовой, конечно, я себе этого позволить не могу. Поэтому достаточно того, что я себя чувствую хорошо. Лечиться будем на ходу», — сказал Алаудинов.

Командир спецназа «Ахмат» был отравлен в начале февраля, сообщал глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, адъютант Алаудинова получил конверт с письмом для генерала, которое оказалось пропитано отравляющим веществом. Командир спецназа «понял это по едкому специфическому запаху» и вовремя «обработал руки и промыл носовую полость», рассказал глава Чечни.

Алаудинов рассказывал, что через полтора часа началось воздействие яда, и только еще через полтора часа он оказался в госпитале. По его словам, врачи сказали, что благодаря первой помощи он и еще один боец, также подвергшийся отравлению, «хорошо вышли из ситуации».

Теги
спецназ "Ахмат" ЛНР Апты Алаудинов отравление
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