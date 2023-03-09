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Бастрыкин поручил возбудить дело по факту отравления командира «Ахмата»

Глава СК Бастрыкин: возбудить дело из-за отравления командира «Ахмата» Апти Алаудинова
Апти Алаудинов
Апти Алаудинов (Фото: Александр Река / ТАСС)

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после попытки отравления командира спецотряда «Ахмат» Апти Алаудинова. Об этом говорится в телеграм-канале СК.

Дело будет расследовать главное следственное управление ведомства.

Об отравлении командира «Ахмата» сообщил 13 февраля глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. По его словам, личный адъютант передал Алаудинову конверт с сообщением, пропитанный отравляющим веществом. Командира спецотряда и двух офицеров, которые контактировали с конвертом, госпитализировали в Москву.

7 марта Алаудинов вернулся на передовую. По словам командира, он чувствует себя хорошо и планирует долечиваться «на ходу».

Алаудинов — командир спецотряда «Ахмат», который принимает участие в спецоперации на Украине. Он был главой совбеза Чечни с июля по ноябрь прошлого года. Затем глава республики освободил его от должности в связи «с заслуженным продвижением по службе». «Под ответственностью командира спецназа «Ахмат» находится линия соприкосновения в 200 км», — писал Кадыров в телеграм-канале.

Тогда же Алаудинова назначили замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР, ему было присвоено воинское звание генерал-майора. Командир «Ахмата» стал также Героем России.

Теги
Александр Бастрыкин уголовное дело СК "Ахмат"
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