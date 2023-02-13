Кадыров сообщил об отравлении командира «Ахмата» после получения письма

Апты Алаудинов (Фото: Александр Река / ТАСС)

Командир спецназа «Ахмат» и замкомандующего 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов был отравлен несколько дней назад, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале.

«Забегая вперед, успокою: с ним сейчас все хорошо, его жизни и здоровью ничего не угрожает», — написал он.

По словам Кадырова, 8 февраля адъютант Алаудинова получил конверт с письмом для генерала, которое оказалось пропитано отравляющим веществом. Командир «Ахмата» «понял это по едкому специфическому запаху» и вовремя «обработал руки и промыл носовую полость», рассказал глава Чечни. Аналогично поступили и адъютанты генерала, которые брали конверт.

«Отравленные поступили в медсанбат, где, благодаря квалифицированным и грамотным действиям начальника и двух бойцов-медиков, один из которых оказался профессиональным токсикологом, удалось избежать тяжких последствий», — сообщил Кадыров. Сейчас генерал и оба офицера находятся в московской больнице, они поправляются.

Специалисты взяли пробу вещества для анализа, начато расследование покушения. По словам главы Чечни, «результаты уже есть».

Кадыров пожелал Алаудинову и его адъютантам «скорейшего выздоровления и возвращения в строй». «Особо благодарю командира (позывной «Чикала») и врачей медсанбата, которые оперативно оказали профессиональную помощь отравленным офицерам и нейтрализовали токсин», — добавил он.