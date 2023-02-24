КНДР запустила четыре стратегические ракеты в сторону Японского моря

Пхеньян в ночь на 23 февраля (мск) запустил четыре стратегические крылатые ракеты Hwasal-2 в сторону Японского моря, учения завершились успешно, сообщает северокорейский ЦТАК.

«Запущенные 4 стратегические крылатые ракеты, пролетев 10 тыс. 208 — 10 тыс. 224 секунд по определенной овальной и 8-образной траектории, имитирующей расстояние около 2000 км над Корейским Восточным морем (название Японского моря в КНДР. — РБК), попали в мишень», — говорится в сообщении.

Ракеты запустили с базы в районе города Кимчак в провинции Северный Хамген. Как сказано в сообщении, учения продемонстрировали «постоянную подготовку ядерных боевых сил Республики к вступлению в войну, которые всесторонне укрепляют способность к нанесению смертельного ядерного контрудара по враждебным силам».

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