Захарова ответила на слова Кулебы о неготовности России к переговорам

Мария Захарова (Фото: МИД РФ)

Слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Россия не стремится начать переговоры с Киевом, — это «грандиозное вранье», заявила представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Заявление, о котором говорит Захарова, Кулеба сделал в интервью итальянским газетам La Stampa и La Repubblica 8 марта.

«Он вроде бы согласен с тем, что для переговоров «всегда есть место», но только не видит никакого стремления к ним со стороны России. Грандиозное вранье, учитывая, что именно представляемый им режим на законодательном уровне запретил вести эти самые переговоры с Россией», — заявила в ответ Захарова.

В прошлом году делегации России и Украины вели переговоры с конца февраля по середину мая, состоялось несколько очных раундов. В конце марта на встрече в Стамбуле Киев передал Москве свои предложения по урегулированию, в них говорилось в том числе о стремлении Киева к нейтральному и безъядерному статусу. Однако позднее переговоры прекратились.

Украинская сторона не раз заявляла, что к переговорам не готова Москва, Россия обвиняла в этом Киев. Россия пока исходит из того, что власти Украины официально отказались от переговоров, но при благоприятном положении дел Москва может достичь целей дипломатическим путем, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от переговоров с Россией, пока ее возглавляет Владимир Путин, после того как в ее состав в конце сентября вошли ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. В ноябре Зеленский назвал «восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится» условиями для возобновления переговорного процесса. МИД России назвал эти условия неприемлемыми.