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Глава Европарламенте выступила за скорые переговоры с Киевом

Глава Европарламента: переговоры по вступлению Киева в ЕС должны начаться в этом году
Роберта Метсола
Роберта Метсола (Фото: president.gov.ua)

Переговоры по вступлению Украины в Евросоюз должны начаться как можно скорее, желательно в этому году. Об этом в ходе своего визита во Львов заявила глава Европарламента Роберта Метсола, передает «Укринформ».

«Когда мы говорим, что Украина — это Европа, а Европа — это Украина, это значит, что переговоры о вступлении должны начаться как можно быстрее. И это значит, я надеюсь, уже в этом году», — заявила Метсола.

Кроме того, в ходе своего визита Метсола высказалась о необходимости предоставить Украине истребители, а также иную технику, необходимую для ведения боевых действий, приводит ее словам RDN.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что целью Киева является начало переговоров по вступлению в ЕС уже в 2023 году. Он заявил, что в Киеве выполнили 72% обязательств по Соглашению по ассоциации и показали прогресс в реализации рекомендаций Еврокомиссии.

Украина получила статус кандидата в члены ЕС в прошлом июне. В Кремле заявили, что это внутреннее дело Киева.

В конце января текущего года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что у Киева есть «амбициозный план» по вступлению в ЕС за два года. Однако источники Politico говорили, что у Украины «довольно высокие ожидания», и подчеркивали, что та сначала должна выполнить все поставленные Еврокомиссией условия.

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В аналитическом отчете Еврокомиссии говорится, что что Киеву необходимо провести масштабную работу по обновлению системы финансового контроля. В сфере внешней политики Украина показала «высокий уровень» подготовки к получению членства в ЕС.

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