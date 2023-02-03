Президент Чехии Петр Павел: участие НАТО в конфликте на Украине исключено

Президент Чехии назвал два исключения при военной помощи Украине

Петр Павел (Фото: David W Cerny / Reuters)

Украине в рамках военной помощи можно поставлять любые вооружения, за исключением ядерных, заявил агентству Bloomberg избранный президент Чехии Петр Павел.

«Я считаю, что мы не должны устанавливать никаких ограничений на вооружения», — сказал он.

«Единственным исключением является ядерное оружие и прямое участие НАТО в конфликте», — пояснил он свою позицию.

Петр Павел — генерал чешской армии на пенсии. Он не скрывает свое коммунистическое прошлое и работу на спецслужбы бывшей Чехословакии. За время работы в Вооруженных силах Чехии Павел сделал блестящую карьеру, сперва став начальником Генштаба армии, а затем — председателем Военного комитета НАТО, будучи первым восточноевропейцем на этом посту.

Павел уже заявил о своем намерении посетить Украину.

Второй тур президентских выборов в Чехии состоялся 27-28 января. 61-летний Петр Павел победил с результатом 57,52% голосов. Его соперником был бывший премьер, предприниматель и лидер партии ANO («Акция недовольных граждан») Андрей Бабиш, набравший 42,47%. Явка составила 70,15%.

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