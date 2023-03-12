ФТС назвала страны, откуда чаще ввозили в Россию смартфоны с нарушениями

ФТС: в 2022 году смартфоны в нарушение правил таможни чаще ввозили из КНР, ОАЭ и Финляндии

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Правила таможенного оформления при ввозе смартфонов в Россию в 2022 году чаще всего нарушали при импорте их из Финляндии, ОАЭ и Китая. Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на Федеральную таможенную службу (ФТС).

Больше всего таких нарушений выявили в регионе, подведомственном Северо-Западному таможенному управлению, а также на Шереметьевской таможне, сказали в пресс-службе.

За весь год таможенники возбудили три уголовных дела, связанных с незаконным ввозом смартфонов (в 2021 году их было шесть). Дела завели по ст. 194 УК (уклонение от уплаты таможенных платежей), по ней грозит до двенадцати лет лишения свободы.

«Размер неуплаченных таможенных платежей в 2022 году составил 30,3 млн руб.», — добавили в ведомстве. Годом ранее, по его данным, эта сумма достигла 33,6 млн руб.

В прошлом году крупнейшие зарубежные производители электроники, включая Apple и Samsung, прекратили поставки в Россию на фоне введения санкций. Российское правительство в ответ на уход зарубежных компаний отменило ответственность за серый (параллельный) импорт товаров, то есть их ввоз без согласия правообладателя. В мае Минпромторг опубликовал перечень продукции, разрешенной к ввозу по этой схеме.

Газета «Известия» 9 марта со ссылкой на продавцов телефонов на одном из крупнейших московских радиорынков сообщила, что поставки в Россию серых смартфонов практически прекратились. Часть устройств, предлагаемых покупателям, была ввезена в Россию без соблюдения таможенных процедур, сказал изданию один из собеседников. Цены на такие смартфоны в последнее время выросли на 3–4 тыс. руб., уточнил он. Собеседник «Известий» не исключил, что стоимость таких телефонов вскоре сравняется с ценами на устройства, ввезенные по параллельному импорту.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, в свою очередь, пояснил, что прекращение ввоза серых телефонов связано с тем, что этот товар больше не пропускает таможня. В феврале в ФТС сменился руководитель — временно исполняющим обязанности главы ведомства стал Руслан Давыдов.