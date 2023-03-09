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«Известия» узнали о сокращении поставок в Россию «серых» смартфонов

«Известия»: поставки «серых» смартфонов в Россию практически прекратились
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Поставки «серых» смартфонов в Россию почти полностью прекратились, рассказали «Известиям» несколько продавцов телефонов на одном из крупнейших московских радиорынков.

По словам одного из собеседников газеты, из-за дефицита телефоны, которые были ввезены без соблюдения таможенных процедур, подорожали на 3–4 тыс. руб. за последние две недели. В дальнейшем их цена, вероятно, будет аналогична гаджетам, доставленным по разрешенному властями параллельному импорту. В течение марта, прогнозируют продавцы, запасы ранее ввезенных по нелегальным схемам устройств иссякнут.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин пояснил, что прекращение ввоза «серых» телефонов связано с тем, что этот товар больше не пропускает таможня. Проблемы импортеров начались в феврале, после смены руководства Федеральной таможенной службы. 10 февраля главу ФТС Владимира Булавина освободили от должности по достижении 70-летнего возраста, врио руководителя стал Руслан Давыдов. В ведомстве в разговоре с «Известиями» заявили, что ввоз смартфонов без соблюдения таможенных формальностей считается контрабандой.

Муртазин отметил, что со времени ухода с российского рынка крупных иностранных брендов смартфонов прошел год, за это время участники рынка наладили «цивилизованный» параллельный импорт. «Насыщать полки магазинов товарами любой ценой, в том числе в ущерб бюджету, больше нет никакой необходимости», — считает он.

Крупнейшие зарубежные производители электроники, включая Apple и Samsung, прекратили поставки в Россию в прошлом году после введения санкций на экспорт высокотехнологичной продукции. В мае Минпромторг опубликовал перечень продукции, разрешенной к ввозу по схеме параллельного импорта, то есть без разрешения правообладателя, куда включил товары и материалы около сотни иностранных брендов.

Поставки сматфонов и по серым схемам, и параллельному импорту несут риски для покупателя. Как отметил Муртазин, потребителю могут продать бывший в употреблении аппарат вместо нового, а также устройство, которое невозможно или очень сложно активировать в России. Сложности ранее возникали и с активацией смартфонов Samsung, ввезенных по параллельному импорту, поскольку те могут быть «залокированы» на конкретного оператора страны для продажи.

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