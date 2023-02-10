Мишустин уволил главу ФТС

Владимир Булавин (Фото: Максим Стулов / ТАСС)

Глава ФТС Владимир Булавин освобожден от должности в связи с достижением 70-летнего возраста. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Другим распоряжением Руслан Давыдов назначен врио руководителя таможенной службы. Давыдову 62 года. С 2017 года он занимал пост первого заместителя главы ведомства, курировал работу электронных таможен и внедрение автоматических процедур при декларировании. Всего в таможенных органах Давыдов проработал больше 15 лет.

Булавин возглавлял ФТС с июля 2016 года.

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