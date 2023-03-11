США призвали Грузию не быть «площадкой для уклонения» России от санкций

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на встрече с президентом Грузии Саломе Зурабишвили предупредил, что республика не должна помогать России уклоняться от санкций. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

Стороны обсудили «необходимость обеспечения того, чтобы Россия продолжала в полной мере ощущать экономические последствия санкций, экспортных ограничений и других экономических рестрикций», которые ввели США и еще более 30 стран в ответ на начало военной операции на Украине.

«Салливан подчеркнул необходимость того, чтобы Грузия не стала площадкой для уклонения [от санкций]», — говорится в сообщении Белого дома.

Президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в совместном заявлении заверили, что продолжат прилагать усилия для предотвращения обхода антироссийских санкций. «Мы углубляем нашу совместную работу по агрессивному обеспечению соблюдения наших санкций и мер экспортного контроля, а также по прекращению и предотвращению [их] обхода», — сказано в документе. В частности, США и ЕС будут оказывать влияние на третьи страны, чтобы они не помогали России в этом.

Власти России называют западные санкции «безумными и бездумными», а также наносящими больший вред самим инициаторам таких мер. По мнению Кремля, ни одна страна в мире не меняла свою политику из-за санкций.