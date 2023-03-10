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Землетрясение в Турции и Сирии ,  
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Эрдоган утвердил дату выборов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о всеобщих выборах 14 мая
Реджеп Тайп Эрдоган
Реджеп Тайп Эрдоган (Фото: tccb.gov.tr)

Всеобщие выборы в Турции пройдут 14 мая. Соответствующий указ подписал президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Anadolu.

Жители страны выберут главу государства и 600 членов парламента.

«Наша предвыборная программа будет включать <...> компенсации экономического и социального ущерба от землетрясения», — пообещал Эрдоган.

По закону всеобщие выборы в Турции должны состояться до 18 июня. В январе президент допустил их проведение на месяц раньше, а в начале февраля произошло крупнейшее в истории страны землетрясение. Число погибших в Турции превысило 46 тыс. Ущерб от стихийного бедствия власти оценили в $80 млрд.

Газета Hürriyet 19 февраля сообщила, что штаб Эрдогана предложил перенести выборы на 18 июня из-за последствий землетрясения, но президент решил, что выборы пройдут в мае.

Представители объединенной турецкой оппозиции из «Народной коалиции» 6 марта выбрали оппонента Эрдогана на выборах. Единым кандидатом от оппозиции стал глава Народно-республиканской партии 74-летний Кемаль Кылычдароглу.

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Турция Реджеп Тайип Эрдоган Выборы землетрясение
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