Эрдоган утвердил дату выборов

Реджеп Тайп Эрдоган (Фото: tccb.gov.tr)

Всеобщие выборы в Турции пройдут 14 мая. Соответствующий указ подписал президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Anadolu.

Жители страны выберут главу государства и 600 членов парламента.

«Наша предвыборная программа будет включать <...> компенсации экономического и социального ущерба от землетрясения», — пообещал Эрдоган.

По закону всеобщие выборы в Турции должны состояться до 18 июня. В январе президент допустил их проведение на месяц раньше, а в начале февраля произошло крупнейшее в истории страны землетрясение. Число погибших в Турции превысило 46 тыс. Ущерб от стихийного бедствия власти оценили в $80 млрд.

Газета Hürriyet 19 февраля сообщила, что штаб Эрдогана предложил перенести выборы на 18 июня из-за последствий землетрясения, но президент решил, что выборы пройдут в мае.

Представители объединенной турецкой оппозиции из «Народной коалиции» 6 марта выбрали оппонента Эрдогана на выборах. Единым кандидатом от оппозиции стал глава Народно-республиканской партии 74-летний Кемаль Кылычдароглу.