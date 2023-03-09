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В Турции заявили о желании Эрдогана провести встречу Путина и Зеленского

Член турецкого Совбеза: Эрдоган хочет провести встречу Путина и Зеленского в апреле
Владимир Путин и Владимир Зеленский
Владимир Путин и Владимир Зеленский (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет провести переговоры российского и украинского президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского в апреле этого года, заявил член Совета безопасности и внешней политики при президенте Турции Чагры Эрхан «Ленте.ру».

«Сложно сказать, получится или нет: США и Великобритания добиваются продолжения боевых действий и выступают против любых встреч и переговоров с Россией», — сказал он.

По словам Эрхана, миссия Анкары в урегулировании состоит в том, чтобы лидеры конфликтующих стран «встретились хотя бы единожды и поговорили напрямую, без иностранного вмешательства» и попробовали найти «решение, которое их устроит».

Турция продолжит играть роль посредника, поскольку имеет доступ к обеим сторонам конфликта, добавил член Совбеза.

Анкара не в первый раз выступает с инициативой провести встречу Зеленского и Путина и каким-либо иным образом содействовать дипломатическому урегулированию. Последние мирные переговоры между сторонами (но не на высшем уровне) прошли именно в Турции, в Стамбуле, почти год назад.

Кроме того, Турция наряду с ООН играет роль посредника в зерновой сделке, которую стороны заключили в июле прошлого года. Эрдоган говорил, что соглашение стало примером того, «что дорога к миру может быть проложена, если предоставить возможность для дипломатии».

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