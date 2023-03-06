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Землетрясение в Турции и Сирии ,  
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Число жертв землетрясений в Турции превысило 46 тыс.

Президент Эрдоган: в результате землетрясений в Турции погибли 46 104 человека
Фото: Susana Vera / Reuters
Фото: Susana Vera / Reuters

Число погибших в результате серии землетрясений в Турции достигло 46 104 человек, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает CNN Türk. Ранее сообщалось о 45 968 жертвах.

Эрдоган рассказал, что количество разрушенных, аварийных и сильно поврежденных из-за стихийного бедствия зданий составляет порядка 230 тыс. Из зоны землетрясений эвакуированы более 3,3 млн жителей.

6 февраля в Турции и Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,7, за ним последовала серия более слабых подземных толчков. Афтершоки продолжаются до сих пор.

Эрдоган назвал бедствие самым разрушительным в истории страны. Из-за толчков образовались разломы. Reuters писал, что в Турции разрушены или повреждены свыше 160 тыс. зданий.

Опрошенные AP эксперты отмечали, что многие разрушенные здания были построены с использованием некачественных материалов и методов, некоторые из них не соответствовали государственным стандартам. По данным агентства, к концу февраля в стране начались расследования в отношении 612 человек, которые причастны к обрушению зданий. 184 подозреваемых, включая строительных подрядчиков, владельцев и менеджеров зданий, арестовали.

Число жертв землетрясений в Турции превысило 46 тыс.
Число жертв землетрясений в Турции превысило 46 тыс.

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Теги
Турция Реджеп Тайип Эрдоган погибшие землетрясение
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